Het Pand heropent na grondige renovatie

Vrijdag heropent het Waregemse winkelcentrum zijn deuren na een renovatietraject van zo’n anderhalf jaar. Het Pand 2.0 ontpopt en dat wil het stadsbestuur vieren met een groots volksfeest. Dit weekend staan er tal van activiteiten gepland in en rond het centrum. De dertig winkels en horecazaken slaan voor het eerst hun deuren open en doen dat meteen het ganse feestweekend lang.

Vrijdag 19 augustus is een dag waar het stadsbestuur, tientallen handelaars en menig Waregemnaar al even reikhalzend naar uitkijken. Het vernieuwde Pand, wat opnieuw het kloppend winkelhart in het centrum moet worden, wordt vandaag voorgesteld na een grondige renovatie van anderhalf jaar. De investering om onder meer alle winkelpanden en het centraal plein in een nieuw jasje te steken, bedraagt zo’n 17,5 miljoen euro. Het was en is dus een van de grootste projecten uit de voorbije jaren en de heropening van het winkelcentrum verdient volgens het stadsbestuur een groots feestweekend voor alle Waregemnaren. De datum waarop Het Pand 2.0 zou ontpoppen werd bewust een week voor de Waregem Koerse Feesten geplaatst, als prelude van de jaarlijkse hoogmis.

Laatavondshopping

Op vrijdagvoormiddag knipt het schepencollege samen met alle handelaars officieel het lint om het vernieuwde Pand geopend te verklaren. Vanaf 14 uur verwelkomt men het publiek voor een weekend vol feest. Aan animatie geen gebrek, zo zullen er live pinball en arcade games en een 3D-hinkelspel georganiseerd worden en kan de jeugd zich uitleven op verschillende springkastelen. Men kan er ook genieten van The Retronettes Parade en een live aerobic workshop. Vanaf 18 uur kunnen de aanwezigen hun haar en make-up pimpen bij Beauty Boudoir. Om 21 uur gaat het volksfeest echt van start met Neon Nights, een grootse openluchtparty op de markt met verschillende deejays, coverband Radio Spandex en dans- en luchtacrobatie.

Skywatch

Op zaterdag vindt de vertrouwde markt plaats, maar deze wordt opgeleukt met proevertjes, cava en fruitsap. Van 9 tot 18 uur kan men, net als op zondag, het centrum van Waregem ontdekken vanuit de lucht. Via de Sky-Watch, een kraan met grote cabine, bereikt men een hoogte van 50 meter om het vernieuwde Pand en de omgeving van boven te bewonderen.

In de Sky-Watch kan je het vernieuwde Pand vanop 50 meter hoogte bewonderen. © LV

Om 14 uur gaat het internationaal straattheater in de centrumstraten van start. Belgische, Nederlandse Antilopi, Duitse en zelfs Spaanse artiesten geven zaterdagnamiddag het beste van zichzelf voor jong en oud.

Modeshow

Op zondag sluit men het feestweekend af met een modeshow vanaf 14 uur, in samenwerking met Miss België. Ook dan zal er internationaal straattheater te zien zijn en kan men bovendien de nieuwe handelszaken bezoeken tijdens de winkelnamiddag. Daarnaast kan men gans het weekend terecht in de stadswinkel voor grime of een leuke foto. In de Schakelbox, het vroegere Cinéstar, geniet men van een historische Pandfilm.