“Het oogt moderner en laat meer licht toe in de zaak”: Beleid rond uniforme terrassen op de Grote Markt van Kortrijk krijgt vorm

Intussen hebben de horecazaken nog een goede drie jaren de tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren om te voldoen aan het beleid van uniforme terrassen op de Grote Markt. Tegen 1 juli 2028 moeten de verouderde – vaak vuile – luifels verdwenen zijn uit het stadsbeeld. Maddox en Nomma plaatsten als eerste een nieuw buitenterras, ook Chapeluur en Cliché volgen binnenkort.

“Historische plaatsen die het beeld bepalen van de stad moeten uniform zijn, net zoals bij de verlaagde Leieboorden. Dat is al lang het beleid van Kortrijk en bedoeld om verrommeling tegen te gaan. De Grote Markt is het visitekaartje van onze stad; het uitzicht moet beter. Horecazaken kunnen zich daar absoluut in vinden”, zegt Wouter Allijns, schepen van Middenstand.

De terrasoverkappingen op de Grote Markt hebben na zoveel jaar hun beste tijd gekend. Na een eerste marktbevraging in september 2022 en verschillende overlegmomenten met onder meer Omgevingsbeleid, Minder Hinder, Mobiliteit en Juridische zaken, kwam het stadsbestuur tot een concreet voorstel.

De nieuwe overdekte buitenterrassen zijn zwart en rechthoekig met een horizontaal dak. © gf

“De nieuwe overdekte buitenterrassen zijn zwart en rechthoekig met een horizontaal dak. Een deel van de glazen wand moet openblijven. Het gaat nog steeds om openbaar domein. Volledig toe betekent privatiseren”, licht Allijns toe. Verder mag de oppervlakte van de constructie niet verruimd worden in breedte of diepte ten opzichte van het huidige terras.

“Wat wel bespreekbaar is, is de hoogte van constructie, de belettering of het toevoegen van een extra kleur. De handelaars krijgen vrijheid in het lichtplan en verwarmingsplan, mits verduidelijking en beoordeling in de omgevingsvergunning. Hoe groot de investering is voor de horecaondernemers hangt dus af van de grootte van de gevel en welke functionaliteiten ze willen toevoegen. Je kan daar heel ver ingaan.”

Overgangsperiode

De overgangsperiode om de nodige aanpassingen uit te voeren, ging op 1 juli 2023 in. “We geven de handelaars vijf jaar de tijd om zich te organiseren. Niet iedereen heeft de nodige middelen onmiddellijk ter beschikking. Ik heb weet van een achttal horecazaken die er werk van willen maken: Maddox, Nomma, Nata, Chapeluur, Savoyard, Cliché, Ribs ’n Beer en Muze. Gezien de erfgoedwaarde van de panden van Patria tot La Bohème komen daar geen nieuwe terrasconstructies.”

De aftrap werd gegeven door horecazaken Maddox en Nomma. © Margot Demeulemeester

De aftrap werd gegeven door horecazaken Maddox en Nomma. Daar is sinds enkele maanden het resultaat van het beleid te zien. “Het was een evidentie om er zo snel mogelijk werk van te maken en niet te wachten”, zegt zaakvoerder Jonathan Beke. “Het was al van 2018 duidelijk dat onze veranda’s opgebruikt waren. Ze waren niet meer zo wind- en waterdicht en daarnaast zorgde de aflopende luifel voor onduidelijkheid of de zaak open was. Het nieuwe ontwerp biedt niet alleen een open en ruimtelijk gevoel, maar verhoogt ook de zichtbaarheid van de zaken vanaf de Grote Markt.”

“Het was al jaren duidelijk dat onze veranda’s opgebruikt waren”

Toen Jonith Herman (29) zijn krokettenspeciaalzaak Chapeluur opende op 5 augustus 2023, was hij nog niet op de hoogte van de verplichte uniforme terrassen die er moesten komen tegen 1 juli 2028. “Maar ik stond er wel voor open. Onze terrasconstructie is aan vervanging toe. Het is een oubollig iets en laat regen, wind en koude door. Toen Chapeluur hier introk, moesten we het al wat opsmukken.”

De terrasoverkapping van restaurant Savoyard ziet intussen groen van het mos. © Margot Demeulemeester

“Als je kijkt naar het resultaat bij Maddox en Nomma, ziet het er gewoon veel beter uit. Hun terras oogt moderner, frisser, en laat meer licht toe in de zaak. Ik ben fan van het tijdloos ontwerp: strak afgewerkt, geen doeken meer. Je ziet zo’n constructies ook meer en meer. We moeten mee met onze tijd en weg van een kakafonie in het straatbeeld. Je zaak profileren kan je doen met het interieur en het aanbod.”

Geen tussenkomst

Met de afgeschafte terrasbelasting sinds januari 2020 en de uitbreiding van de terrassen sinds corona looft Jonith het ondernemen in Kortrijk. “Voor mijn andere vestiging in Gent betaal ik immens veel voor een terrasvergunning. Daarnaast wordt er ook veel georganiseerd op de Grote Markt, en daar pikken wij sowieso een graantje van mee. Maar een minimale tussenkomst vanuit de stad voor de nieuwe terrasconstructie had leuk geweest. Een soort van motiveringspremie, al was het maar 1.000 euro, zou misschien meer ondernemers over de streep trekken.”

Tegen 1 juli 2028 moeten de verouderde luifels verdwenen zijn uit het stadsbeeld. © gf

Volgens Jonith leeft de aanpassing naar uniforme terrassen niet bij alle ondernemers. “Veel horecazaken huren het pand, dus wij gaan daar niet de volle pot voor investeren. Je moet de eigenaar meekrijgen en dat vraagt veel overleg. Wij zijn in gesprek met Brouwerij Haacht. Zij zijn ook voorstander en beseffen de meerwaarde. Cliché, die ook onder die brouwerij valt, zal dan waarschijnlijk volgen.”

Er worden enkel nog zwarte parasols toegelaten voor horecazaken die tegen 1 juli 2028 geen uniform terras geplaatst hebben. “Oude constructies moeten sowieso verwijderd worden van het openbaar domein. Ik vermoed dat een gedwongen tussenkomst niet zal nodig zijn. Alle horeca-uitbaters steunen het ontwerp en staan erachter”, besluit Allijns.