Het levensverhaal van ‘Docteur Bourgogne’ Frederick Mommerency

Frederick Mommerency maakte naam in de telecomwereld, maar verkocht zijn bedrijf en wijdt zich nu volledig aan zijn passie: bourgognewijnen. Hij heeft zelfs zijn eigen kwaliteitslabel ‘Docteur Bourgogne’. “Ik ken er ook ieder hoekje, ik ben er al van kinds af thuis.”

Het nieuwe bedrijf Tiger Wine Agency van Frederick Mommerency heeft zijn uitvalsbasis in een oude schoenfabriek in de Krekelmotestraat. Toch stond de zaakvoerder er op om ons in zijn privéwoning te ontvangen. Het gezin woont in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, waar vroeger tandarts Vandemoortele huisde. “Maar we hebben een grondige verbouwing gedaan en ook het vroegere aanpalende café Antheus is nu een deel van onze woning geworden.”

In het huis is ook een ruimte waar de heer des huizes wijnlessen kan geven. Boven de wijnkelder hangt dan weer de Latijnse spreuk die ons duidelijk maakt dat ‘wie niet kan delen, nooit zal kunnen vermenigvuldigen’. De wijnkelder ligt vol topwijnen. “Maar ik adviseer ook een groot aantal wijnkelders voor vrienden van mij zoals Joris Ide, Marc Coucke, Jan Declerck, Frans De Cock… Voor Joris Ide doe ik overigens ook de verkoop van zijn wijnen van zijn wijnkastelen in de Bordeauxstreek.”

Ik heb ook een groot netwerk onder de restaurants

De liefde voor de wijnen kreeg hij al mee van zijn grootvader. “Mijn grootvader was vlasser en had verschillende vlaschaarden in het stadje Agencourt dat net naast de wereldberoemde wijngaarden van Nuits-Saint-Georges ligt. Bij elke terugreis naar Vlaanderen verborg hij enkele vaten bourgognewijn tussen het vlas om vrienden en familie kennis te laten maken met deze toen nog ondergewaardeerde wijnen. Mijn grootvader droeg zijn grote liefde voor deze regio van vader op zoon over en ook mijn vader deed dat. Dus ben ik als kind ook vaak naar daar geweest. Nu gaan wij ook nog maandelijks met ons gezin.”

Maar je zocht en vond eerst je weg in de telecomsector.

“Ik had mijn eigen bedrijf Tiger Experience en daarmee waren we de grootste speler in onze sector. Onze hoofdzetel zat in Kuurne en we hadden 13 vestigingen, voornamelijk in West-Vlaanderen. 25 jaar lang heb ik dat gerund tot ik het twee jaar geleden verkocht. Maar ik wilde nog iets doen met mijn andere passie: wijnen. Ik combineerde dat nu dus met nog een andere passie: mijn familie. Mijn vrouw heeft nog haar eigen job, maar mijn dochters zitten mee in Tiger Wine Agency. Daarbij leggen we ons louter toe op de bourgognewijnen. Ook al omdat we daar zoveel expertise in hebben. Het zijn overigens wijnen die je niet zomaar in een supermarkt aantreft, omdat de domeinen van waar ze komen te klein zijn. De topwijnen kosten tussen de 150 en 500 euro. De prijs is er de hoogte in geschoten, omdat er door de vorst de voorbije drie jaren weinig productie was. Maar voor 15 tot 35 euro heb je ook al lekkere flessen. Ik verkoop voorlopig 70 procent aan particulieren, de rest aan restaurants. Ook daar heb ik een groot netwerk. Als bourgondiër ging ik in alle toprestaurants langs, ik woog dan ook op een gegeven moment 150 kilogram. Daar zijn er nu gelukkig heel wat van af.”

Wat maakt die bourgognewijnen zo speciaal?

“De bordeauxwijnen zijn gekoppeld aan een kasteel, in de Bourgognestreek zijn de gronden geklasseerd. Soms heb je daar wijndomeinen met wel 90 eigenaars. Maar dan nog kan ik met het blote oog zien welke wijnranken van welke boer zijn. Het verschil in Bourgogne wordt gemaakt door de wijnmaker. Er zijn ook veel slechte Bourgognes, maar de toppers zijn echt om vingers en duimen bij af te likken.”

Je bent er ook bekend als Docteur Bourgogne!

“Ik ben gediplomeerd als sommelier en wereldwijnkenner. En in België behoor ik tot de vijf grootste bourgognekenners van het land. Ik heb ook mijn label Docteur Bourgogne gepatenteerd. Je kan het wat zien als mijn eigen keurmerk. De essentie om ‘mijn stempel’ op de wijn te zetten, is dat het naar prijs-kwaliteitverhouding top zit. De voorbereidingen voor onze nieuwe zaak Tiger Wine Agency werden in mei opgestart, de officiële start volgde op 15 november. We hanteren hier ook de naam Tiger, net als in Tiger Experience, omdat dat krachtig klinkt. En de zaken lopen goed. We hebben nu zes mensen in dienst. Dat is ideaal. Ik had er ooit 48 op de loonlijst staan en op de duur was dat geen cadeau meer. Maar dat is een ander verhaal. Met Tiger Wine Agency werken we voor 90 procent via onze webshop. De wijnen worden aan huis geleverd, maar als het iemand is die ik ken, ga ik graag ook zelf eens langs.”

Maar we hebben het nog niet gehad over die andere passie: Cubaanse sigaren.

“Toen ik de eerste keer in Cuba op reis was, ben ik meteen verliefd geworden op het land. En vooral ook op zijn volk. De mensen hebben daar niets, maar nodigen je toch in hun huis uit als je er passeert. Ik specialiseerde me ook in sigaren en ben ondertussen Havannameester. In Kortrijk hebben we Curtriacum Cuban Cigar Club of kortweg CCCC opgericht. Zelf was ik ondertussen al 49 keer in Cuba, het 50ste bezoek viel in het water door corona. Maar dat komt er wel nog van. En dagelijks rook ik ook mijn sigaar. Maar die inhaleren we niet. Het is puur genieten, net als bij een goed glas wijn.”