Het is gelukt! Frituur Natuur in Marke is gerenoveerd in 48 uur

Onmogelijk zegt u? Dan kent u duidelijk de uitbaters van Frituur Natuur in Marke niet! Ze hadden zich voorgenomen om in amper 48 uren hun frituur volledig te gaan renoveren, met succes. Woensdagmiddag konden klanten opnieuw frietjes bestellen in een gloednieuw etablissement.

Bij Frituur Natuur zitten ze niet om een stunt meer of minder verlegen. Ze baanden zich reeds een weg tot tussen de grote namen tijdens de Jamies en ook op gebied van foodchallenges wisten ze zich op de kaart te zetten. Toch was hun meest recente stunt er eentje die zelfs de meest optimistische mensen de wenkbrauwen deed fronsen.

Zotte stunt

“Ja, in slechts 48 uur hebben we de volledige frituur gerenoveerd”, lacht Mike Huyse. De man, die samen met zijn partner en een resem aan medewerkers Frituur Natuur draaiende houdt, kan alvast trots terugblikken op een waanzinnig exploot.

“In november zijn we reeds met de planning begonnen want vakmensen zijn hier tot zelfs 4 uur ‘s nachts bezig geweest. Zondagavond sloten we de deuren en zijn we meteen met de afbraakwerken begonnen. Tijdens de nacht konden de eerste stielmannen reeds aan de slag en zo zijn we 48 uur lang bezig geweest. We sliepen in shifts en moesten vooral heel wat vertrouwen hebben in bouwdrogers, om het geheel keer op keer droog genoeg te krijgen. Elektriciens, stukadoors en zelfs schrijnwerkers konden zo een uiterst strak schema volgen.”

Woensdagmiddag konden de klanten dan ook opnieuw verse friet bestellen, in een compleet vernieuwd interieur.