Het doek is gevallen over volkscafé Prins Albert

Het volkscafé Prins Albert in de Hoogstraat in het centrum van de gemeente, in de volksmond ‘Polke Veys’, sluit de deuren. Dat staat alvast te lezen op een mededeling die uitbater Jo Deldaele en vaste waard Dion Vanovertveldt ophingen aan de inkomdeur van het café.

“Wat beter niet was maar er toch al geruime tijd zat aan te komen, is jammer genoeg onverbiddelijk moeten gebeuren. Café Prins Albert is gevallen”, staat er te lezen. “Met grote spijt moeten we melden dat ons gebouw niet langer toelaat om jullie op een veilige wijze te kunnen bedienen. We vinden ook geen enkele manier om snel tot een gemakkelijke oplossing te komen voor dit probleem.”

Met de sluiting komt er na bijna een eeuw een einde aan Prins Albert. Jo Deldaele nam het café in 2003 over van Rita Veys en haar man Luc Opbrouck, die er zelf achter de tapkast stonden van 1989 tot 2003. Rita’s ouders, Pol Veys en Maria Deleersnyder, hielden het café open van 1959 tot 1989 en voor hen (vanaf 1926) schonk een oom van Pol er de pintjes.

Polke Veys was een pleisterplaats voor velen. Het interieur bleef al die jaren onveranderd. Gemoedelijkheid en gezelligheid waren er altijd troef. (DRD)