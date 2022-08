Herlinde baat wellness met overnachting uit op 50 meter hoogte in Oostende: “Dit prachtige zicht went nooit”

Ontspannen op 50 meter hoogte met zicht op zee en over de hele stad: het kan in het nieuwe Oostendse stadsdeel Oosteroever. Herlinde Gryp (52) baat er sinds vorig jaar een wellness met overnachting uit op de hoogste verdieping van een gebouw in de Hendrik Baelskaai. “Het zicht went nooit”, klinkt het.

Het moet gezegd: het uitzicht is fenomenaal. Vanuit het penthouse van Herlinde heb je een prachtig zicht over Oostende, de haven en de zee. “Als het mooi weer is, kan je zelfs de Kemmelberg zien”, zegt Herlinde, die samen met haar man in Kortemark woont. “Het is dat zicht dat ons aantrok om het penthouse te kopen.”

Unieke belevenis

Herlinde is de vrouw die de wellness runt. Tot voor kort was ze architect, maar ze koos voor een carrièreswitch. “Ik werkte 30 jaar als architect en ik wilde iets anders en zocht vernieuwing”, vervolgt Herlinde. “Ik was mijn job niet beu, want ik deed het heel graag. Alleen heb ik altijd gezegd dat ik die job niet zou doen tot aan mijn pensioen. We gaan zelf al eens graag naar de wellness om te ontspannen. Het idee is daaruit ontstaan en aangezien ik iets anders wou in het leven, dachten we: waarom niet. Alleen wilden we niet die doorsnee wellness. In een private wellness ben je al snel beperkt door hoge muren. Wij wilden zicht creëren en er een unieke belevenis van maken.”

“We wilden geen doorsnee wellness, het moest iets speciaals worden”

Het koppel ging op zoek naar een pand en stootte op een penthouse in de Hendrik Baelskaai. “We waren onmiddellijk verkocht en dan vooral aan het zicht. Dat zicht is dagelijks anders: het wolkenpakket is nooit hetzelfde en de zonsondergang zorgt steeds voor een prachtig kleurenpalet. Of we hier zelf niet willen komen wonen? Ik kom hier dagelijks, dus het zicht heb ik sowieso. Wie weet op onze oude dag, maar nu is dat niet aan de orde. Mijn man werkt ook nog steeds als zelfstandige in Kortemark”, aldus Herlinde.

De naam Penthouse 14 vloeit voort uit het feit dat Herlinde en Dominiek een penthouse kochten en dat die zich op de veertiende verdieping bevindt. “We zijn blij met die keuze, want uiteindelijk ben je samen met de mensen een beetje in vakantiestemming”, duidt de vrouw des huizes. “En meestal hebben die mensen ook wel wat te vieren en is het een verrassing voor een van de twee. Dat is leuk. Ik geniet ervan om de mensen te zien genieten.”

Gratis zicht

Naast de wellness kan je er ook gewoon overnachten. Je kan er een kamer boeken of je kan gewoon in de wellness overnachten terwijl je de wellnessruimte de hele tijd mag gebruiken. Het zicht krijg je er telkens gratis bij. Herlinde is daarnaast een grote kunstliefhebber en houdt zich zelf ook bezig met schilderkunst. “Ondertussen al meer dan tien jaar”, zegt ze. “Enkele van mijn schilderijen hangen hier uit. In principe zijn die zelfs te koop, maar dat staat er uiteraard niet op geschreven. Ik vind het leuk dat ik zo mijn twee grootste passies kan combineren. Dit is de beste keuze die ik kon maken na mijn carrièreswitch. En het zicht: dat went nooit. Het blijft elke keer opnieuw prachtig om naar te kijken.”