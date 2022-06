Henk De Gheldere baat zomerbar Viva Vaart aan kop van de vaart uit, Viva Verne sluit twee maanden

De urban zomerbar ‘Kop van de Vaart’ van 1 juli tot 28 augustus wordt uitgewerkt door twee Roeselarenaars die hun gelijke niet kennen als het gaat over feestjes organiseren. Peter Huyghe van Twice en Henk De Gheldere van de horecazaken Viva Verne, Bar Giraf en Jeanien tekenen het concept uit.

Stad Roeselare heeft voor de zomer van 2022 heel wat in petto. Van 1 juli tot en met 28 augustus is er onder meer een urban zomerbar ‘Kop van de vaart’ aan de Trakelweg, meer bepaald in het doodlopende stuk tussen de parking onder de spoorweg en de rotonde. De zomerbar ‘Kop van de vaart’ wordt een gezellige openluchtontmoetingsplaats in een stedelijke stijl voor jong en oud vlakbij het pop-up verwarmd containerzwembad.

Ervaring

Stad Roeselare voorziet de basisinfrastructuur: een bar unit (exclusief technische installaties), een terras, een containerzwembad, een fietsenstalling, een sanitaire unit en logistieke ondersteuning (water, elektriciteit en organisatorische opvolging).

We hebben nu al dahlia’s in potten geplant voor onze bar

De technische uitwerking van de hele site gebeurt door Twice dat al heel wat ervaring heeft met het uitwerken van evenementenlocaties in binnen- en buitenland. “Dit is inderdaad een kolfje naar onze hand”, steekt Peter Huyghe, CEO van Twice van wal. “Wij hebben het ontwerp gemaakt van de zomerbar en samen met Henk kijken we voor de invulling ervan. Er kunnen natuurlijk nog altijd aanpassingen gebeuren maar veel zal er wellicht niet meer veranderen. Met Twice zorgen wij voor de opbouw van de zomerbar, wij staan ook in voor oplossingen als er zich met onze set-up problemen zouden voordoen tijdens de uitbating en op het einde van de zomervakantie zorgen wij ook voor het afbreken en opbergen van de zomerbar.”

Veel kaarsen en groen

De uitbating van ‘Kop van de Vaart’ is in handen van horecaman Henk De Gheldere en zijn team. Naast Viva Verne in de Kermisstraat, Bar Giraf in de oude pastorie van Sint-Amand en Jeanien in de Ooststraat is dit een vierde horecazaak voor Henk in Roeselare. “Niels, die samen met mij in Viva Verne staat, had vorig jaar al aangegeven dat hij wel eens een zomerbar wou openhouden. We waren dan ook al enkele maanden aan het kijken naar een geschikte locatie. Toen de stad een aanbesteding uitschreef voor Kop van de Vaart hebben we meegedaan en uiteraard zijn we heel tevreden dat we het hebben gehaald. In juli en augustus zal Viva Verne twee maanden gesloten zijn en het is de bedoeling dat we de sfeer van de Verne overbrengen naar het zomerterras aan de vaart. Inderdaad, Viva Verne wordt twee maanden Viva Vaart. We zullen ook daar inzetten op veel groen en veel gezelligheid met heel veel kaarsen. We hebben nu al dahlia’s in potten geplant zodat ze mooi in bloei zullen staan wanneer de zomerbar de deuren opent. Het aanbod zal een klein beetje kleiner zijn dan in de Verne.”

Zomerbar naast de spoorweg en met zwemcontainer.(gf)

“Er zal daar ook een zwemcontainer zijn waarin maximaal zes personen mogen zwemmen. We zullen dus met reserveringen werken en een tijdslot om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om even te zwemmen. We willen ook de ‘waterverenigingen’ zoals de duikclub de gelegenheid geven om demonstraties te geven om zo hun werking voor te stellen.”

“We gaan zelf nog twee keer op ‘studiereis’ naar Rotterdam. Daar hebben ze heel veel ervaring met zomerbars rond het water en we willen hier in Roeselare scoren. We willen dat elke bezoeker bij ons met de glimlach vertrekt en echt gebeten is door Roeselare.”