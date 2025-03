“Helemaal klaar voor de toekomst”: vier maanden na verwoestende brand heropent Livingroom102 op nieuwe locatie in Knokke-Heist

Vier maanden nadat een verwoestende brand de bekende brasserie Livingroom102 in Knokke-Heist volledig vernielde, zijn zaakvoerders Olivier Thiel (44) en Maxime Osten (59) klaar voor een nieuwe start. En dat doen ze op een andere locatie in de Zoutelaan, want ze blazen nieuw leven in hotel brasserie Lebeau. “Vanaf eind maart wordt de zaak omgedoopt tot ‘Lebeau by Livingroom’”, zeggen Maxime en Olivier, die daarmee een paar moeilijke maanden definitief achter zich laten.

Het is met een kamerbrede glimlach dat Olivier Thiel (44) en Maxime Osten (59) ons verwelkomen. Mét groot nieuws, want vier maanden nadat een allesverwoestende brand hun levenswerk in as legde, kondigen de zakenpartners aan dat ze een doorstart maken. Niet op de locatie in de Sluisstraat op de grens met Nederland waar ze 19 jaar lang hun gasten ontvingen, maar wel in de Zoutelaan. Daar nemen ze de uitbating van het restaurantgedeelte voor zich. Je zal er terechtkunnen voor ontbijt, lunch én diner. De vernieuwing komt er nadat het contract met de vorige uitbater van Lebeau in onderling overleg beëindigd werd. De familie Ide, eigenaar van het hotel, ging op zoek naar een waardige opvolger en hun keuze viel al snel op Livingroom102, dat net op dat moment getroffen werd door een zware brand.

De ravage na die bewuste 14 november was nauwelijks te overzien. Het vuur ontstond wellicht op de eerste verdieping van de zaak. Op dat moment was er gelukkig niemand aanwezig en was de horecazaak gesloten. De vlammen verspreidden zich razendsnel naar de andere verdiepingen en de hulpdiensten stonden dan ook voor een zware taak. Zo werd het dak deels ontmanteld om beter bij de brandhaard te geraken tijdens de bluswerken. Die namen uiteindelijk urenlang in beslag.

(Lees verder onder de video)

Bekijk hier nog eens de beelden van de zware brand:



Toekomst

Pas bij daglicht werd de enorme schade aan het gebouw duidelijk. Van het dak bleef nauwelijks iets over en ook de rest van het pand was volledig verwoest. “Het was een enorm moeilijke periode. Een nachtmerrie eigenlijk”, zegt Olivier. “Daags nadien al begonnen we na te denken over de toekomst, maar evident was dat allemaal niet. Een heropbouw zou té lang duren, want het gebouw dat wij huurden was volledig verloren.”

Het aanbod om in de Zoutelaan een nieuwe start te nemen, bleek dé ideale oplossing. “Op deze nieuwe locatie zijn we helemaal klaar voor de toekomst. Onze klanten van vroeger zullen zeker de stempel van de ‘oude’ Livingroom nog herkennen”, aldus Olivier. “Zowel op de menukaart als in de bediening. En natuurlijk blijven Maxime en ik de vertrouwde gezichten. Net zoals ook onze chef-kok aan boord blijft. We vonden het echt belangrijk om hetzelfde gevoel te creëren en geen doorstart te maken op zomaar een andere plaats. Het plaatje moest kloppen. Qua uitzicht bijvoorbeeld doet dit pand denken aan de ‘oude’ Livingroom en ook het terras hier is schitterend.” Zakenpartner Maxime beaamt. “Vanaf nu kijken we enkel nog naar de toekomst. De klanten van Lebeau blijven en de onze komen mee.”

Perfecte match

Bij de familie Ide klinkt eenzelfde enthousiasme. “De samenwerking met Livingroom102 voelt als een perfecte match”, zegt de familie in een reactie. “We waren op zoek naar een partner die onze waarden deelt: topkwaliteit, een uitnodigende sfeer en een eigentijdse visie. Met hun ervaring en passie zijn we ervan overtuigd dat ‘Lebeau by Livingroom’ een unieke culinaire ervaring zal bieden aan onze gasten.”

De opening is gepland voor eind maart. (MM)