Heidi (54) geeft fakkel én de geheime recepten van picon en spaghettisaus door aan Nancy (51) in eetcafé Sanseveria

Café Sanseveria, bekend om spaghetti en picon, krijgt een nieuwe bazin. Heidi Riviere (54) geeft de fakkel door aan Nancy Piat (51). Nancy helpt ondertussen al volop in de bruine kroeg, op zondag 30 maart geeft Heidi de fakkel definitief door.

Eet- en sfeercafé Sanseveria krijgt een nieuwe gezicht: Nancy Piat. Wie er regelmatig langsgaat zal haar al allicht gezien hebben, sinds november werkt ze ook mee. “De beste wijze om de mensen en onze manier van werken te leren kennen”, zegt afscheid nemend uitbaatster Heidi Riviere. Zij zal straks acht jaar aan het roer gestaan hebben, nadat ze zelf daarvoor ook al anderhalf jaar als flexi kwam helpen. Ze was intussen ook vergroeid met de zaak. “Ik voel dat het tijd is om afscheid te nemen. Het is mooi geweest, ik heb het graag gedaan, maar ik heb ook vier kleinkinderen waarvoor ik wat meer tijd zou willen vrij maken.”

Heidi, die met haar partner Khalid Astitou op het Biezenhof woont, heeft het café altijd gecombineerd met poetsen. “Voor de stad Roeselare en dat zal ik ook blijven doen”, benadrukt ze.

Zesde in de rij

Haar opvolgster was ook geen onbekende. “Met mijn man Kurt Feryn hebben we destijds het huis van Heidi gekocht op de Schierveldewijk, waar we nog altijd wonen. Zelf ben ik van Dadizele afkomstig en deed ik eerder al ervaring op als flexi, ondermeer in CRKL. Nu krijg ik hier van Heidi de kneepjes aangeleerd en dat ondertussen al aardig.”

De recepten van de picon en spaghetti zijn al 29 jaar dezelfde…

Het waren Henk De Gheldere en Filip Sobry die ondertussen 29 jaar geleden café De Juttespinnerij vlak naast het Fabriekspand omvormden tot Café Sanseveria. Heidi was de vijfde uitbaatster in de rij, Nancy wordt straks de zesde. Maar het concept bleef al die jaren en straks ook hetzelfde. “Wij staan hier bekend om onze spaghettisaus en lekkere picon”, doet Heidi het relaas.

De geheime recepten heeft ze nu ook moeten doorgeven. “Met pijn in het hart? Nee, dat valt mee. Je weet dat je ooit afscheid moet nemen, ik hoop dat Nancy op hetzelfde elan kan verder gaan. Natuurlijk zullen we nu en dan eens naar hier afzakken, zoals Nancy en Kurt hier ook al vaak over de vloer kwamen.”

De bruine kroeg met nostalgisch interieur is open van woensdag tot en met zondag, enkel ’s avonds. “Ook ik werk nog in het onderhoud, bij Betecor in Sleihage. Ik zal zeker nog blijven werken.”