Heel wat bijval voor pop-upcafé CD&V

CD&V organiseerde onlangs een pop-upcafé in het vroegere café De Weunwaegne. “Bedoeling was om in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen mensen te leren kennen in een ongedwongen sfeer en ook mogelijke kandidaten voor de versterking van onze lijst te leren kennen. We hebben ondertussen al een 5-tal mogelijke kandidaten, maar het staat nog niet vast of ze ook daadwerkelijk de sprong naar onze lijst zullen maken. Verder organiseerden we ook een aantal activiteiten omdat we niet zomaar gewoon café wilden houden. Zo was er op vrijdagavond een quiz en op zaterdag een optreden van rockband Purple Mickey. Onze driedaagse was in elk geval een succes. Vrijdagnacht sloten we om 5.30 uur onze deuren. Op zaterdag werd het 3.30 uur en op zondag 2.30 uur. Ook onze drankvoorraad moest er bijna volledig aan geloven.” We zien: Miet Vandenbulcke, Marc Van Ysacker, Koen Pattyn, Josiane Lowie en Femke Verleye. (BCH/foto JCR)