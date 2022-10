‘Healthy Crew’ blaast gerenommeerde tearoom nieuw leven in met hip concept ‘KIS By Verdonck’

Veurne Het verhaal van de bekende tearoom van de familie Verdonck op de Veurnse markt startte in 1950. Nu is het tijd voor een versie 2.0! Hartsvriendinnen Lotte Janssens (41) en Karolien Van Cauwenberge (39) zetten er samen met de soulmates Sammy Meeseman (45) en David Callens (39) hun schouders onder. ‘KIS By Verdonck’ wordt het nieuwe concept dat inspeelt op hippe en gezonde trends en zich ook richt op een jong publiek met vroege ontbijten en takeaway. Maar het team respecteert de traditie en de beroemde klassiekers zoals de babelutten, het huisgemaakte artisanale ijs, de pannenkoeken en wafels blijven!

Zaakvoerster Lotte Janssens en haar zakenpartner maken het de klanten al 16 jaar naar de zin in de tearoom. “Maar ik wilde al langer een nieuwe wind laten waaien in de zaak”, zegt Lotte. “Toch heeft het een hele tijd geduurd voor we met ons vieren die stap hebben gezet”, pikt Karolien meteen in.

“Mijn man Sammy en ik wonen in Beveren aan de IJzer maar tijdens onze fietstochten was de Veurnse markt onze favoriete stop voor een ijsje bij ‘Verdonck’. Lotte en ik werden vriendinnen met eenzelfde passie voor sport en voeding. Sammy en David delen hun passie voor sport en koken. Sammy is een gepassioneerde hobbykok. David is kok van opleiding en heeft heel wat ervaring opgedaan in Parijs.”

Beleving centraal

“We zijn dus vier handen op één buik! En met ons nieuwe concept zullen we ervoor zorgen dat de buikjes van onze klanten gevuld worden met lekkere, maar gezonde gerechten! Daarbij staat beleving centraal, want alle zintuigen willen we heel bewust prikkelen! En dat hoeft niet altijd ingewikkeld of moeilijk te zijn. Vandaar onze naam ‘KIS’ wat staat voor ‘Keep it Simple!”

KIS By Verdonck zet de deuren open voor vroege vogels, want vanaf 7.30 uur kan je er ontbijten. Daar begint de beleving al! Bij het nieuwe concept van KIS verwijst het ‘zoentje’ naar de eigen sensatie die klanten kiezen. “Klanten kiezen voor havermout of yoghurt en een topping, voor zoete of hartige pannenkoeken…”, legt Lotte uit. “Dat geldt ook voor de brunch, de lunch, de ijsjes en de pannenkoeken. Zo kunnen klanten hier elke dag komen eten en elke dag iets anders kiezen dat ze zelf samenstellen.”

Gezonde groente als basis

David en Sammy hebben ook de menukaart een complete metamorfose laten ondergaan. “De basis van elk gerecht is altijd gezonde groente”, vertellen ze. “Daaraan voegt de klant zijn zelf gekozen koolhydraten (rijst, bulgur…) en eiwitten (vis, kip…) aan toe.”

“Op de kaart bieden we gezonde lunchbowls aan, bagels met verschillende toppings, gezonde quiches en huisgemaakte garnaalkroketten. En we hebben ook een ‘specialleke’: onze Eggs Benedict, een Amerikaanse klassieker van spiegeleieren met hollandaisesaus op toast.”

Takeaway

Ook de bovenverdieping die niet meer werd gebruikt, krijgt een nieuwe functie. “Na de herfstvakantie starten we er met takeaway”, zegt Sammy. “Voor de schoolgaande jeugd en werkende mensen met weinig tijd bieden we daar afhaalpannenkoeken, fruity shakes en gezonde smoothies aan als lunchvervanger. We willen de gezonde lijn overal doortrekken!” Lotte besluit: “En dat doen we ook in FUBA, onze Furna’s Food Bar!”