Harmonie viert eeuwfeest met eigen bier

Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden viert zijn honderdjarig bestaan niet alleen met een galaconcert en een reeks andere activiteiten, maar ook met een eigen bier. Het resultaat is De Dustige Vriend, die eind mei voor het eerst te proeven zal zijn.

De harmonie vierde zijn jubileum reeds met een academische zitting, maar dat is niet het enige feestelijke dat dit jaar op het programma staat. Op 28 mei is er een galaconcert in de sporthal van Markegem. “Daar zal je voor het eerst ons eigen bier Dustige Vriend kunnen proeven”, verklapt Patrick Heyde. “Het idee om een eigen bier te brouwen, is ontstaan tijdens een algemene ledenvergadering waar verschillende voorstellen uit de bus zijn gekomen. Een werkgroep met Heinz de Caluwé en mezelf werd opgericht en de zoektocht naar een geschikte brouwer kon van start gaan. Na een zoektocht in eigen streek kwamen we terecht bij brouwerij Blommecaes in Olsene. Deze brouwerij is in 2017 ontstaan als een hobbyproject maar is uitgegroeid tot een lokale brouwerij en sinds de zomer van 2022 hebben ze een eigen brouwinstallatie in gebruik waar een 200 liter bier kan gebrouwen worden.”

De werkgroep stelde zorgvuldig de juiste kruiden samen en na een rijpingsproces van enkele maanden konden ze de flesjes vullen. “De naam is een kleine knipoog geïnspireerd op de naam van onze harmonie”, weet Patrick. “Het gaat om een blond bier met een alcoholpercentage van 8.5% . Dankzij vergisting op hoge temperatuur verkrijgt dit bier een aangename en harmonische smaak. Het etiket is dan weer van de hand van Grafisch Ontwerp Ruth uit Dentergem Het bier een eerste keer proeven, kan op 28 mei, daarna is het gerstenat het hele jaar door op een van onze andere evenementen te verkrijgen..”

Op 1 en 2 juli volgt nog de jaarlijkse barbecue van de harmonie en een feestweekend met muziekfestival aan het Rosalie ’t Feltplein. Van 14 tot en met 16 juli is er een jubileumconcert-reis naar het Duitse Saarburg. Op 25 augustus volgt nog een pop-upconcert om het zomerse terras van het Leieheem en als kers op de taart is er op 23 december een kerstconcert van de harmonie met speciale gast Jelle Cleymans. (vadu)

www.delustigevrienden.com