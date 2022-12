Harmonie De Vrienden van Groot-Beernem stelt eigen bier voor: “Karaktervol met fruitige nasmaak”

Na de drukke weken voor het herfstconcert van de Harmonie De Vrienden van Groot-Beernem kon de vereniging tijd maken voor de lancering van hun eigen bier. ‘Den Bassist’ bestond al even en zag het levenslicht tijdens de financieel moeilijke tijd rond de coronapandemie.

Dat de coronapandemie problematisch was voor heel veel verenigingen, dat staat buiten kijf. Vrijetijdsorganisaties werden gedwongen creatief te zijn om hun werking te behouden en om de financiële situatie niet uit de hand te laten lopen. Ook bij de Harmonie De Vrienden van Groot-Beernem ging het door het wegvallen van voorstellingen sterk bergaf. “Er waren geen voorstellingen, geen barinkomsten van de wekelijkse repetitie op vrijdag, geen betaalde straatoptredens, geen concerten en onze sponsoren haakten af, dus van inkomsten was geen sprake meer”, vertelt voorzitter Eddy Bakelandt. “Doordat er geen activiteiten waren, zou je kunnen denken dat we geen uitgaven hadden. Niet dus, kosten zoals verzekering, VLAMO, SABAM, de huur van instrumenten… liepen gewoon door.

Op het flesje staat ook onze leuze ‘musica iungit’, wat ‘muziek verbindt’ betekent

Twee initiatieven

Tijdens een van de maandelijkse onlinevergaderingen kwam de voorzitter met het verzoek dat hij van elk bestuurslid tegen de volgende vergadering een haalbaar financieel initiatief of idee verwachtte om de kas te spijzen. “Uiteindelijk werden twee initiatieven geconcretiseerd. Met het ene voorstel wilden we een eigen bier op de markt brengen, met het andere wilden we bollen kaas verkopen. Er werd voor dat eerste initiatief gekozen.” Om het voorstel te lanceren, ging de harmonie op zoek naar een partner. Die werd gevonden in brouwerij Bryggja uit Moerkerke. “Bovendien gingen we op zoek naar een naam, een label en een eigen tripelglas. Het label op het 33 cl-flesje is een eigen ontwerp en bevat naast de wettelijke verplichtingen ook het logo van de harmonie en onze leuze musica iungit wat vrij vertaald uit het Latijn muziek verbindt betekent”, gaat ondervoorzitter Geert Coussement verder.

Fruitige nasmaak

Den Bassist is een tripel van 8,5 procent en bestaat uit gerstemout, tarwemout, suiker, Belgische hop en gist. “Het is een eigenzinnig, karaktervol bier met een fruitige nasmaak. Opvallend is dat ook veel vrouwen het bier appreciëren”, geeft Bakelandt mee. Hoewel de pandemie intussen al een tijdje achter ons ligt, wil de vereniging het bier blijven promoten. “We zullen het aan de man brengen tijdens eigen festiviteiten en andere organisaties.”