Happy Snack, eerste broodjeszaak in Oostrozebeke, bestaat 25 jaar

Vijfentwintig jaar terug was de gemeente Oostrozebeke op gebied van horeca een zwarte vlek. Dit inspireerde Veronique Decock om er een broodjeszaak op te starten, want nergens in de wijde omgeving bestond er zo’n zaak. Het bleek een voltreffer. “Het succes dank ik vooral aan het aanbod, maar ook aan het team dat mij omringt.”

“Eigenlijk lag het niet voor de hand om een broodjeszaak op te richten. Ik had een diploma toegepaste economie, maar ik droomde er al langer van om iets te doen met eten. Vooraf werkte ik nog een vijftal jaren bij de firma Jaritex in Ingelmunster, maar de goesting om zelf met een zaak te beginnen, bleef maar kriebelen. Intussen had ik al wat spaarcentjes bijeen gespaard, net genoeg om in een winkeltje in de Hoogstraat een broodjeszaak te beginnen. Tot mijn grote verrassing draaide mijn zaak zo goed dat het winkeltje weldra te klein werd en ik moest uitkijken naar een ruimer pand. Na drie jaar kon ik verhuizen naar de huidige locatie in de Hoogstraat, waar er niet alleen meer ruimte, maar ook meer parkeergelegenheid was. In 1999 nam ik mijn intrek in de huidige Happy Snack in de Hoogstraat. Dat was meteen een schot in de roos, want in een mum van tijd stond ik voor een heel drukke zaak, iets wat ik nooit had verwacht. Wellicht was dit succes te wijten aan het feit dat ik de allereerste was met een broodjeszaak in Oostrozebeke en zelfs ver daarbuiten. Aanvankelijk dacht ik de zaak alleen te kunnen runnen, maar uiteindelijk moest ik een beroep doen op bijkomend personeel.”

Inspiratie in grote steden

Of er in een broodjeszaak ook bepaalde trends opduiken? “Heel zeker. Het is een kwestie van alles goed op te volgen. Ik probeer inspiratie op te doen in grote steden zoals Gent, Brugge of Leuven. Wanneer ik nieuwe combinaties opmerk, tracht ik die over te brengen naar mijn zaak. Ik ben vooral gespecialiseerd in belegde broodjes met een zuiders accent, bijvoorbeeld met olijven of gedroogde tomaten. Ik probeer de vulling ook steeds gezond te houden. Naast de belegde boordjes verkoop ik nu ook slaatjes en werk ik met weeksuggesties. Die laatste zijn een echte knaller geworden. Alles wordt in eigen keuken bereid en is kakelvers.”

Ook online bestellen

“Intussen zijn we al met drie man aan de slag, waaronder een gediplomeerde kok. Sinds een jaar kan je ook online bestellen. Doordat klanten hun bestelling kunnen afhalen, verliezen ze geen tijd. Tussen 11.30 en 13.30 uur is het hier heel druk geworden. Wellicht heeft de ligging daar veel mee te maken. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich veel bedrijven en daar profiteer ik blijkbaar van. Hoe dan ook, ik ben na 25 jaar supertevreden dat ik die keuze gemaakt heb. Mijn succes dank ik vooral aan het aanbod, maar ook aan het team dat mij omringt”, besluit een gedreven, maar gelukkige Veronique.

Info: happy.snack@skynet.be of via tel. 056 66 82 00.