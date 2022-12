Hans Soenen is in zijn sas in ARhus Café; “Alles wat ik doe, heeft met passie te maken”

Hans Soenen is ‘larger than life’. Deze geboren Roeselarenaar geniet van het leven zoveel hij kan. Hij houdt van zijn job(s), van zijn familie- en vriendenkring en van zijn stad. En praten kan hij als geen ander. Dat ondervonden we op een namiddag in het ARhus Café.

Jij komt niet uit een horecamilieu?

Hans Soenen: “Neen, ik heb mechanica gestudeerd in het Roeselaarse VTI. Mijn papa werkte bij metaalconstructie Soenen, dat is familie van ons, inderdaad, en hij had ook graag gehad dat ik daar aan de slag ging. Maar dat was niets voor mij. Na het VTI heb ik een dagopleiding snackbar-exploitant gevolgd, want ik wilde mijn weg zoeken in de horeca. Ik had al weekendjobs gedaan als student in de horeca en dat was wel iets voor mij.”

Je hebt er al een indrukwekkende carrière opzitten?

“Dat begint toch al te tellen (lacht). Ik heb eerst negen jaar in brasserie Ter Vijfweghe gewerkt bij Johan (Plancke, red.) en Nancy. Na twee jaar werd ik er chef in de keuken. Vervolgens verkaste ik naar Bistro Botanique op het Polenplein, ook een zaak van Johan, waar ik drie jaar gerant ben geweest.”

“Ik werd toen 30 en vond mezelf een klein beetje te oud om tussen dat jonge volkje rond te draaien (lacht). Ik kon aan de slag bij Tine Dewandel in Bistro Novo en in het weekend in de bar en het restaurant Grand Bazar van Michiel en Tine. Ik was er ook dj. Na twee jaar werd ik chef in de Carrefour van Harelbeke waar ik alle bereide gerechten in eigen huis maakte. Dat was een nieuw productieproces dat ze lanceerden en dat kon ik drie jaar doen. Vervolgens ging het richting KSV Roeselare waar ik me bezighield met de catering: aankopen, zorgen dat alles klaar lag, meehelpen in de kantines en de vip.”

Tot je in 2018 een nieuwe wending kon geven aan je carrière?

“Ik deed mee aan de selectieproeven voor de uitbating van het ARhus Café en enkele maanden later kreeg ik bericht dat ik de gelukkige was. En wat mij betreft, mag dit verhaal nog heel lang duren. Dit is een leuk en modern concept dat perfect zou passen in een wereldstad zoals Londen: een horecagelegeneid in het midden van een kenniscentrum. Dat is toch supertof! Je hebt hier mensen die komen genieten van een lekkere lunch, kinderen die spelen, bibliotheekbezoekers die hier iets lezen bij een koffie en vers gebak, mensen die een interview geven aan een journalist zoals nu (lacht).”

Met de coronacrisis heb je afgezien?

“Onvoorstelbaar, maar jongens toch. Ik kan niet stilzitten, ik moet werken en plots zat ik 15 maanden thuis. Ik heb dan zoveel mogelijk als vrijwilliger gewerkt: ik sprong bij in de keuken van Ten Elsberge, heb in AZ Delta meegeholpen en werkte eveneens in de keuken van woonzorgcentrum De Zilverberg.”

Zoals je zelf zegt: stilzitten is er niet bij, want je staat ook op de kerstmarkt en je bent zelfs dj?

“Ik ben al twintig jaar dj Hanzman. In Bistro Botanique heb ik als jonge kerel achter de bar de kneepjes van het vak geleerd van meer ervaren dj’s en dat is met de jaren gegroeid. Ik heb heel veel fuiven gedaan in de brede regio waaronder Scoutsival, maar ik heb ook gedraaid in de Gentse Overpoort en zelfs in de Noxx in Antwerpen. Nu draai ik vooral huwelijksfeesten.”

“En ik sta inderdaad ook al zes jaar op de Roeselaarse kerstmarkt. Chalet Den Hert is oorspronkelijk gestart met Dries van Bockor uit Ardooie, Kevin van West-Friet en mezelf. Dat was in eerste instantie bedoeld als leuk zijsprongetje, maar dat bleek een formidabel succes. Wij kennen alledrie veel volk en onze kennissen tekenden allemaal present in onze chalet (lacht). Dries begon later zijn winterbar in Ardooie en Dieter Delbeke verving hem, terwijl Annelore, de echtgenote van Kevin, ons team eveneens kwam versterken.”

Je kunt die eerste kerstmarkt niet vergelijken met het evenement dat nu is begonnen?

“Den Hert is nu vier keer groter dan onze eerste chalet en we geven ook eten. Afgelopen weekend zijn we gestart en ondanks het mindere weer en het feit dat het echte kerstgevoel nog niet aanwezig is, konden we niet klagen. Voor dit weekend kondigen ze blijkbaar de eerste koude aan en voor een chalet op de kerstmarkt is dat altijd goed.”

En als je nog tijd over hebt, ga je tennissen?

“Ja, want ik heb die sport ontdekt sinds ik in ARhus werk. Het ARhus Café is enkel overdag open en dus ben ik ’s avonds meestal vrij. Samen met Sharon van Koerskaffee heb ik tennislessen gevolgd bij TC Staden. We zijn zelfs West-Vlaams kampioen geworden in dubbel gemengd 30. In dat tornooi hebben we heel veel jonge snaken naar huis getennist. Het heeft allemaal met passie te maken: alles wat ik doe, wil ik goed doen.”

“Ik ben zelfs een stap verder gegaan en heb een lesgeverscursus gevolgd. Nu geef ik in TC Alexander op dinsdag en woensdag tennisles aan jongeren van 6-7 jaar en jongeren van 15-16 jaar.”

Waar is Hans binnen tien jaar?

“Hopelijk nog steeds hier, in het ARhus Café. Ik vind dit één van de beste keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt: dit is echt 100 procent mijn visie op horeca.”