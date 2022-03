Hamburgerzaak Ypres Burger zoekt nieuwe eigenaar

Bijna acht jaar staan Johan Van Overbeke en Virginie Geldof al aan het roer van de gekende hamburgerzaak Ypres Burger op de Grote Markt in Ieper. Vorig jaar namen ze er ook de gekende tearoom Au Miroir, in volle coronatijd, bij. Nu komt daar een wijziging in, want het echtpaar besliste om Ypres Burger over te laten.

“Voor die beslissing zijn we niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Johan Van Overbeke. “Het voelt een beetje als je eigen kind uit handen geven. Maar als ik alles bekeek, dan werkten we heel hard in beide zaken. Maar om twee dergelijke zaken te runnen moet je ook een vorm van manager zijn. Bovendien heb je ook nog een familiaal leven, maar nu was het vaak zo dat Virginie en ik elkaar tijdens de dag enkel zagen wanneer we afspraken om een koffietje te drinken.”

“Het zijn acht mooie jaren geweest en we hebben ons door het leveren van kwaliteit altijd kunnen onderscheiden van de pure fastfoodketen. Meerdere gespecialiseerde websites plaatsen ons in de top van dergelijke eetgelegenheden”, weet Johan. “Net voor corona werkten we, naast onszelf, met vijf personeelsleden. Enkelen zijn tijdens de pandemie overgestapt naar een andere sector. En de twee mensen die we nu nog in dienst hebben, verhuizen gewoon met ons mee naar de overkant van de Grote Markt.”

Focus

“Je moet alles realistisch bekijken”, vervolgt Johan. “We zullen wel blijven hard werken, maar het wordt leefbaarder. Bovendien is het beter om op één zaak te focussen, organisatorisch zal dit ook een stuk minder van ons vergen. Au Miroir is sinds mensenheugenis een bekende zaak in Ieper. Het is een naam die iedereen in de streek kent. Toen we vorig jaar dit onverwachts konden overnemen, hebben we geen moment geaarzeld. We willen dit in de eerste plaats verder uitbouwen tot een echte stadszaak, waar de Ieperlingen welkom zijn. Dit in combinatie met de toeristen, die binnenkort wel terug de weg naar onze streek zullen vinden. We hebben ook grote plannen zoals het aanbieden van ontbijt, zeven op zeven open zijn en een compleet nieuw terras aanleggen.”

Volgens Johan Van Overbeke zijn de gesprekken met kandidaat-overnemers voor Ypres Burger aan de gang en zullen hij en Virginie pas de deur achter zich dichttrekken wanneer de nieuwe uitbaters klaar staan. (DT)