“Had nood aan een nieuwe uitdaging”: Ann (47) uit Wingene wordt mede-uitbater van cafetaria in Gentse Topsporthal

De Wingense Ann Steenbeke wordt, samen met haar collega Yves Vandaele, de nieuwe uitbater van de cafetaria in de welbekende Topsporthal aan de Watersportbaan in Gent. “Ik had een nieuwe uitdaging nodig”, lacht Ann. “Dat geeft wel een beetje stress, want er moet nog veel gebeuren.”

Ann Steenbeke (47) heeft er al een loopbaan als verzorgster in een kinderdagverblijf opzitten en baatte twee jaar lang een bar uit in TC De Wilge in Pittem. Maar de cafetaria in de Gentse Topsporthal is heel andere koek.

Grootschalig

De sporthal kan tot vijfduizend zitplaatsen bergen, de cafetaria is goed voor 120 man en het voorlopig ongebruikte zomerterras kan nog eens 120 bezoekers ontvangen. Vier jaar lang diende zich geen enkele kandidaat-uitbater aan om de cafetaria te runnen. Maakt haar dat niet ongerust? “Toch niet”, reageert Ann zelfzeker.

“Vroegere uitbaters wilden nooit op de sportieve evenementen inspelen. Wij gaan dat wel doen. We hebben al een atletiek-evenement achter de rug en dat liep soepel. Yves heeft – als uitbater van brasserie ’t Kolleke in Mariakerke – heel wat horeca-ervaring, dus extra personeel vinden is geen probleem.”

Nieuwe menukaart

“Via sponsoring willen we tegen de lente volgend jaar het zomerterras gezellig uitbouwen en ook in de cafetaria komen er nieuwe meubelen bij en een lounge-hoek, om het interieur wat moderner te maken”, legt Ann uit.

“De menukaart wordt volledig vernieuwd met pasta’s, slaatjes, pizza, kippenboutjes, enzovoort. Wie na 22 uur nog bijvoorbeeld een spaghetti bij ons wil komen eten, kan dat. Ook wie niet komt sporten, is hier welkom.”

Van darts tot karate

De komende weken en maanden staan er alvast heel wat grote sportevenementen op de agenda: de marathon van Gent, de kerstmeeting van Racing Club Gent, een uitgebreid dartstornooi en zelfs het wereldkampioenschap karate. “We hebben alvast geïnvesteerd in een extra grote televisie, nieuwe geluidsboxen, extra muziek, nieuwe frigo’s, … We zijn er klaar voor.” (GGM)