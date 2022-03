Gus Hessels opent jaar na aanslag zijn eigen horecazaak: “Tevreden dat het me toch gelukt is om mijn zaak op te starten”

Bruggeling Gus Hessels (29) startte onlangs in de Sint-Jakobsstraat, in het voormalige pand van Segway Tours, met Letzz Social Club. Op zich een half mirakel want Gus overleefde vorig jaar ternauwernood een aanslag met een mes op zijn keel.

Gus Hessels, telg uit een bekende Brugse horecafamilie, droomt er al zo’n vijf jaar van om een eigen horecazaak op te starten. En met Letzz Social Club, een combinatie van een aperitief- en tapasbar en night club, realiseert hij nu ook die droom. Gus deed al een pak ervaring op in de sector en kon zo’n twee jaar geleden met steun van familie een pand aankopen in de Sint-Jakobsstraat, op een boogscheut van de Markt, om zijn droom te realiseren. “Die timing was toch niet helemaal ideaal, want twee weken later barstte de coronacrisis los”, kan Gus er nu mee lachen. Maar corona was niet de enige en zeker niet de zwaarste hindernis op weg naar het realiseren van zijn droom. Gus werd in september vorig jaar tijdens een bezoek aan Brussel, in het kader van zijn opleiding tot bartender en cocktailshaker, met een mes diep in de keel gestoken door een jongeman in zijn gezelschap. Als een geluk bij een ongeluk is de begeleider van de uitstap ook opgeleid als ambulancier en kon hij de eerste zorgen toedienen. De dader nam de benen, maar kon kort nadien toch opgepakt worden. “Ik was heel erg zwaar toegetakeld en de dokters dachten aanvankelijk dat ik niet meer zou kunnen stappen, eten en praten”, weet Gus.

Vijf weken in coma

Hij lag maar liefst vijf weken in coma. Diverse pogingen om hem uit coma te halen mislukten. “Ik hoorde nadien dat ik me steeds hevig verzette en zelfs salto’s maakte in de ziekenhuiskamer. In die mate dat ze me moesten vastbinden en dat ik daar nog altijd letsels van over heb. Wellicht was ik in mijn onderbewustzijn die aanslag met dat mes aan het herbeleven en ging ik daardoor zo tekeer”, gaat Gus verder. “Ik weet nog dat ik tijdens die coma enorm veel gedroomd heb; de vreemdste dromen eerst. Zo heb ik het AZ Sint-Jan zien ontploffen en mijn moeder zien sterven. Uiteindelijk is het toch gelukt me voorzichtig uit de coma te halen met behulp van uitzonderlijke hoge hoeveelheden Temesta.”

Dokters dachten niet dat ik nog zou kunnen stappen, eten of praten

Gus heeft nog steeds geen enkele herinnering aan de steekpartij en aan de uren eraan voorafgaand in de Brusselse cafés. “De dokters zeggen dat mijn lichaam die herinnering heeft verwijderd en verdrongen. Maar mogelijk komt het wel nog terug, al weet ik niet of ik dat wel wil. Want ik ben nu al wat angstig als ik ‘s avonds laat alleen over straat loop”, vertelt Gus. “Maar goed, ik ben erg tevreden dat het nu toch gelukt is om mijn zaak op te starten. Ik ervaar al een tijdje dat veel zaken in Brugge nogal op elkaar lijken en dat er geen clubs zijn voor iets oudere mensen, dertigers en veertigers bijvoorbeeld, om te aperitieven en later ook nog wat te chillen in een nightclub-setting. Dat heb ik hier willen realiseren. We geven ook de betere tapas, zoals lekkere ham, en ‘sharing food’.”

