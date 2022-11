Group Bossuwé opent op 15 november nieuwe frituur op de Pottelberg

De nieuwe vestiging frituur/hoofdkantoor van Group Bossuwé opent op 15 november de deuren om 11 uur. Maandagavond werd de pers als eens uitgenodigd.

De nieuwe vestiging ligt aan de Engelse Wandeling/Kampstraat 47 op de Pottelberg. “We kozen bewust voor de Pottelberg omdat er een beperkt aanbod aan comfort food in de buurt is”, luidt het. De nieuwe vestiging pakt uit met een verfrissend en uniek concept.

“Telkens we een nieuwe vestiging openen, willen we vernieuwing brengen en beter doen dan voorheen. We leggen de lat bewust telkens hoger voor onszelf. Om onze identiteit te versterken, hebben we bewust heel hard ingezet op een sterk nieuw concept. Ons doel is en blijft nog altijd om aan democratische prijzen nog meer mensen te laten genieten van de echte Bossuwé-frietjes. We mikken vooral op families, de omliggende KMO-zone en de verdere uitbouw van de Van Marcke-site”, duidt zaakvoerder Olivier Honoré, die met de Bossuwé Group duidelijk ambitieuze plannen heeft.

Vlot bereikbaar

De nieuwe vestiging was eerder gepland, maar door de coronapandemie werden de plannen uitgesteld. “We hebben daaruit geleerd en ons ontwerp en concept kunnen aanpassen. We voorzagen digitale kiosken om efficiënt en gemakkelijk te bestellen, een takeawaycorner en oplaadpunten voor elektrische wagens op onze parking. Op de Pottelberg is ook ons nieuw hoofdkantoor en een 500 vierkante meter groot centraal magazijn. Met 130 parkeerplaatsen en centrale ligging zorgen we voor een vlotte bereikbaarheid. Het recent openen van de N43 tussen Aalbeke en Kortrijk komt dan ook als een grote opluchting. Door het inrichten van een centraal magazijn, proberen we ook verder duurzaam te ondernemen.”

De nieuwe frituur is elke dag van de week open van 11 tot 14 uur en van 17.30 tot 22 uur. Op zondag is de frituur open van 17.30 tot 22 uur. Naast de frietjes, burgers en frituursnacks bieden ze ook (meeneem)gerechten aan via een Grab & Go systeem. Voor de kinderen is er een uitgebreide kinderhoek.