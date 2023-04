Grootste bierfestival van het land streek neer in Kortrijk

72 brouwers, een veelvoud hiervan aan bieren en duizenden bezoekers die hun smaakpapillen overuren lieten draaien. Voor het eerst streek het Zythos Bierfestival, het grootste van zijn soort in België, neer in Kortrijk en liet er meteen een onuitwisbare indruk na. “Dit is het mekka voor de bierliefhebbers”, klonk het bij de aanwezigen.

Een stevige stout op basis van chilipepers of misschien toch maar eerder die tripel waar het geheime ingrediënt rum is? Aan innovatie was er in Kortrijk, tijdens het bierfestival, alvast geen gebrek. Hoewel het festival ondertussen reeds wist uit te groeien tot een gevestigde waarde in België, was het voor organisator Zythos toch ook een sprong in het duister. “Het is voor het eerst dat we Kortrijk als uitvalsbasis hebben gebruikt, op de oude VanMarcke site”, liet voorzitter Freddy Van Daele optekenen. “Vorig jaar konden we afklokken op meer dan 7000 bezoekers maar dit jaar hadden we slechts 60% van ons normale aantal voorverkopen. Dat kon echter de exposanten niet afschrikken want die waren dan wel weer talrijk aanwezig. Met 72 brouwers kunnen we zonder schroom stellen dat we het grootste bierfestival van België zijn geworden.”

Brouwers uit alle uithoeken van het land brachten hun vloeibare goud naar Kortrijk, al moest niet iedereen even ver rijden. “Wij konden bij wijze van spreken gewoon naar beneden rollen, tot pal aan onze stand!” Johan Vancoillie en Alexanda Vasile stampen hun eigen biermerk uit de grond en gebruiken hiervoor De Pottelberg als thuisbasis, slechts enkele meters verder. “Ja natuurlijk zijn we bierliefhebbers maar dit was eigenlijk een schoolproject van onze zoon. Hij moest als opdracht een mini-onderneming opstarten en koos voor bier. We waren gecharmeerd van het idee en besloten het dan ook over te nemen van zodra hij zijn diploma had behaald. In deze bierweelde proberen we vooral de nadruk te leggen op onze natuurlijke producten. Tijdens het volledige proces worden chemicaliën geweerd, waardoor ons bier niet alleen erg lekker is maar meteen ook een unieke kleur krijgt. Vanzelfsprekend zijn de verwijzingen naar Kortrijk in onze brouwsels legio.”

Een ander opmerkelijk duo was terug te vinden bij brouwerij Stroom. Farrell, een rasechte Amerikaan, leerde Gentenaar Karl kennen tijdens een reis in Kyrgyzstan. Daar ontstond ook het idee om zelf bier te gaan brouwen. “En we kozen erg bewust voor bier in blik”, glundert het duo. “Het is vooral in België nog altijd een beetje het lelijke eendje maar werken met blik heeft erg veel voordelen. Het is om te beginnen heel wat ecologischer dan glas. Je staat er niet snel bij stil maar glas recycleren is op zich ook een vervuilende activiteit. Met aluminium wordt het geheel veel efficiënter en schoner. Daarnaast wordt ook transport vaak over het hoofd gekeken. Vul een vrachtwagen met bier in een fles en vul het dan met bier in blik. We kunnen met gemak bijna dubbel zoveel drank in diezelfde vrachtwagen vervoeren.”

De bezoekers, allen voorzien van het typische proefglas, kwamen niet alleen uit België. Ook Fransen, Nederlanders, Engelsen en zelfs een resem mensen uit Aziatische landen kwamen in Kortrijk het Belgische vakmanschap proeven.