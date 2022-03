Groot nieuws voor Abdijhoeve in Oudenburg: horecazaken gaan open

Sabine Landschoot en Steven Decorte openen op vrijdag 25 maart hun sfeerbistro d’Abdij en de week erop, op vrijdag 1 april, start Charlotte Demarée met haar Bar Trottoir, een ontbijt- en lunchzaak. “We staan te springen om er aan te beginnen”, zeggen de uitbaters van beide zaken.

“De opening van deze horecazaken is het sluitstuk van de eerste fase van de totale renovatie van de site Abdijhoeve, een adembenemend resultaat”, zegt burgemeester Anthony Dumarey trots. “De komende weken wordt nog hard verder gewerkt om het terras klaar te hebben voor de zonnige dagen. En in de zomer timen we de opening van onze eigen ceremoniezaal.”

Uniek kader

Sabine Landschoot en Steven Decorte zijn de gastvrouw en de chef-kok van sfeerbistro d’Abdij. “Ons concept wordt lekker eten in een huiselijke sfeer met op de kaart zowel vlees- als visgerechten en ook mogelijkheid om te lunchen. Maandelijks zullen we een nieuwe menukaart samenstellen. In onze zaak zijn de authentieke elementen van de Abdijhoeve nauwkeurig gerestaureerd: de houten balken, de haard, het dakgebinte. In d’Abdij wordt het naast culinair ook genieten van een uniek kader.”

Ook Charlotte Demarée is klaar om straks haar klanten te verwennen in Bar Trottoir. “Iedereen is hier welkom voor een ontbijt, een lunch of een gebakje in de namiddag. Bar Trottoir is een knipoog naar mijn voormalige foodtruck. Ik wil mijn klanten vanaf 1 april in de watten leggen met klassieke gerechten, in een nieuw jasje gegoten met homemade en verse producten.”

(LIN)