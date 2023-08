Grondige renovatie van keuken, sanitair en kleine zaal: De Biekorf in nieuw kleedje

Parochiezaal De Biekorf nabij de kerk van Sint-Jozef Arbeider op de wijk Driekoningen bestaat 45 jaar. Ze is in mei 1978 opengegaan. Na al die jaren dringt een renovatie van het interieur zich op en de eerste fase is momenteel volop aan de gang. De tweede fase wordt dan volgend jaar uitgevoerd. Daniël Willem en Thierry Buffel, in opvolging van Jef Vandierendonck de twee voorzitters van de vzw De Biekorf, zijn heel blij met de werkzaamheden en volgen ze van nabij op.

De eerste fase, die nu uitgevoerd wordt, behelst de vernieuwing van de keuken, het sanitair en het kleine zaaltje. De tweede fase zal in 2024 de grondige heropfrissing van de grote zaal inhouden.

Van nieuwe vloer voorzien

De werkzaamheden hebben plaats met 60% subsidie vanwege de stad. Die steun maakt dat er ingrijpender te werk gegaan kan worden, want renoveren kost behoorlijk wat centen. De uitvoering gebeurt door de aannemers Danny Rogiers uit de Kwaplasstraat en Bart De Grande uit de Sparappelstraat. Waar mogelijk steken de zogenoemde doeners van de wijk een handje toe, onder andere om te schilderen, spullen te versleuren en schoon te maken.

“De keuken, die in de zomer van 1998 al eens verbouwd werd, moet voldoen aan de strenge hedendaagse eisen qua hygiëne en voedselveiligheid”, legt Thierry Buffel uit. “We willen dat alles perfect volgens de regels in orde is. Ook het verouderde sanitair kon een make-over gebruiken. En de kleine zaal is van een nieuwe vloer voorzien.”

Aangezien De Biekorf door vrije basisschool Driekoningen voor de middageters gebruikt wordt, dienen alle werkzaamheden tijdens de twee maanden zomervakantie te gebeuren. Er mag dus niet getalmd worden. “We willen graag alles af hebben tegen onze Zomerfeesten eind augustus”, zegt Danël Willem. “Dan kan iedereen het resultaat bewonderen. Met een aantal vrijwilligers werken we met man en macht om de renovatie tijdig af te ronden.”

Zaal De Biekorf werd vanaf 1977 gebouwd. Wijlen Wim Mestdagh, later schepen van de stad, gaf de aanzet. Hij sprak een aantal bereidwillige mensen aan om hun schouders onder het project te steken. Zo ook zijn buurman Jef Vandierendonck, de pionier die als 75-jarige nog altijd voor De Biekorf in de weer is, nu al 45 jaar zonder onderbreking. De toenmalige pastoor, wijlen Michel De Witte, was grote voorstander van een parochiaal centrum. Zo kregen de verenigingen van de wijk onderdak en werd er een locatie gecreëerd voor de parochiale activiteiten. De adellijke familie de Potter d’Indoye schonk de grond en pastoor De Witte waakte als een moederkloek over de financiën. Er werd met vereende krachten aan het complex gewerkt. In mei 1978 was het klaar en werd het ingewijd door wijlen hulpbisschop Eugeen Laridon. De pastoor, die imker was, kwam met de toepasselijke naam aandraven: De Biekorf.

Een aantal keer, zoals in de zomer van 1998, werden er verbeteringen aan de accommodatie aangebracht. Daar zorgden bijna altijd vrijwilligers voor. “Alleen dingen waarmee we geen ervaring hadden, lieten we door externe aannemers uitvoeren”, zegt Jef Vandierendonck. “Wat we zelf konden doen, deden we ook zelf.”

Vernieuwde zomerfeesten

Op zondag 27 augustus staan de vernieuwde Zomerfeesten in het teken van het 45-jarige bestaan van De Biekorf. Vanaf 14 uur heeft er in en om de parochiezaal heel wat animatie plaats met tal van attracties, springkastelen, volksspelen, fietsen op rollen en dankzij de culturele inbreng van de stad twee voorstellingen van het komische straattheater Chez Cirquarant. Wie in de namiddag van pannenkoeken met koffie wil genieten en ‘s avonds van vol-au-vent met frietjes, koopt voor 12 euro een all-in ticket (kinderen van 3 tot 12 jaar 6 euro en peuters gratis). Om 17 uur heeft de prijsuitreiking van de zoektocht plaats.

Op zaterdag 26 augustus vanaf 13 uur worden de festiviteiten voorafgegaan door het petanqueherinneringstornooi Jan Decoene. Inschrijven is gratis en kan via 0494 32 06 01 of debiekorfvzw@telenet.be.