Grillrestaurant The Hobbit failliet door coronacrisis en personeelsproblemen

Het bekende grillrestaurant The Hobbit in de Kemelstraat werd failliet verklaard. De oorzaak zou voor een groot stuk bij de coronacrisis en de daaraan gekoppelde personeelsproblemen liggen.

Grillrestaurant The Hobbit in de Kemelstraat, in de Brugse binnenstad, is sinds de start in 1985 vooral vermaard voor de pittig gekruide ribbetjes van het haardvuur. Het restaurant was bij de eersten in de regio om ribbetjes – jarenlang beschouwd als minderwaardig vlees dat de slagers zelfs niet verkochten – op de menukaart te zetten en tot een echt succes te maken. The Hobbit werd vooral grootgemaakt door de familie Vanderveeren, met ook Valerie Vanderveeren en destijds haar partner wijlen Pol De Prest. Deze laatste richtte later overigens aan de overkant van de straat het restaurant The Habbit op, dat ook grillgerechten serveerde. De inrichting van The Hobbit was steeds bijzonder origineel en warm. Ook de menukaarten in de vorm van oude kranten met ludieke artikels spraken tot de verbeelding.

Overname

The Hobbit werd in december 2019 overgenomen door de in Ieper wonende Bruggeling Steven Deduytsche. De man investeerde al eerder in diverse projecten met zijn vennootschap SD Invest en is tevens eigenaar en oprichter van Luxury Outlet Group. Daarnaast is hij ook zaakvoerder van The Horse Shop, een speciaalzaak waar de paardensportliefhebber terechtkan voor allerhande producten, verzorging en advies. Aan het horecaproject komt helaas een einde, want de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, sprak op 20 december vorig jaar het faillissement uit van Hobbit Group BV.

Personeelstekort

De Brugse advocaat Bram Walschap werd aangesteld als curator. “Ik kan niet al te diep ingaan op deze kwestie, maar gelet op de timing van de overname, eind 2019, is het wel duidelijk dat de coronacrisis hier een grote rol in speelde”, zegt meester Walschap. “De zaak kreeg te kampen met de lockdowns, de coronabeperkingen én een nijpend personeelstekort. De zaakvoerders communiceerden zelf al via hun sociale media over dit personeelstekort, dus dat mag ik wel zeggen. Ik wijs er langs deze weg ook graag op dat het handelsfonds over te nemen is. Er zijn enkele gesprekken aan de gang, maar er is nog niets definitiefs. Wie interesse heeft, mag zeker nog contact opnemen via overnamehobbit@hotmail.com.”