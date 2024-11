Griekse koks in Roeselare voor Week van de Smaak

In het kader van de Week van de Smaak gingen de steden Roeselare en het Griekse Thessaloniki een opmerkelijke samenwerking aan.

Drie Griekse topchefs verblijven momenteel in Roeselare. De drie koks worden gekoppeld aan drie Roeselaarse restaurants: Boury, Le Nord en Restobar Verne. “Deze uitwisseling past in onze ambitie om internationale banden te smeden op vlak van gastronomie en voedingscultuur”, aldus Kris Declercq (CD&V), burgemeester van Roeselare.

Zowel op donderdag- als op vrijdagavond gaan de chefs aan het werk in de keuken van hun partnerrestaurant. “Een erg leuke uitwisseling, die extra speciaal is voor mij. Ik ben zelf afkomstig uit de streek van Thessaloniki. De samenwerking met de Griekse kok Bilal Doka zal vonken geven”, aldus Dimitris Karagiannis van Le Nord. Het is de bedoeling dat Roeselaarse chefkoks in de toekomst ook naar Thessaloniki trekken om er de lokale gastronomie te ontdekken.