Griekse cultuur opsnuiven in Kim’s Kitchen bij café Au retour de France

De Akropolis of het Parthenon? In Le Bizet opende een Griekse tempel van een andere soort de deuren. In Kim’s Kitchen kunnen liefhebbers van de Griekse cultuur zich vanaf nu tegoed doen aan een culinaire wereld met een zuiderse toets.

Een portie souvlaki of toch maar eerder een schotel met bifteki? Wie Kim’s Kitchen binnenstapt wordt er meteen ondergedompeld in aanbod van vlees en specerijen. In de keuken zijn het David Kyriakidis en zijn dochter Kim die er alles in goede banen leiden. “Het idee speelde bij ons al een eindje”, lacht het duo. “De wereld van de horeca is ons niet nieuw want, echtgenote en mama Sandy is de sterke dame van het café Au retour de France. Aanpalend aan het café hadden we een grote ruimte die eigenlijk voor helemaal niets werd gebruikt. Kim kookt graag en we wilden ook een stukje van de Griekse cultuur naar Le Bizet brengen. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

In volle coronaperiode werden de plannen erg concreet. “Er was tijd en ik ben iemand die graag zelf de handen uit de mouwen steekt”, pikt David in. “We hebben de ruimte dan ook van boven tot onder gerenoveerd. Een project dat twee jaar in beslag nam, lockdowns inbegrepen. Het geheel moest zowel warm en gastvrij zijn als aangenaam ogen. Ook in de keuken werden kosten noch moeite gespaard, want daar kozen we voor kwalitatief materiaal. Enkel op die manier kunnen we iedereen van de beste kwaliteit garanderen.”

Frituur?

Kim’s Kitchen een frituur noemen? Dat is voor het duo Kyriakidis een brug te ver. “Neen, we hebben natuurlijk een klein aanbod aan standaard frituurhapjes”, klinkt het bij Kim. “We mogen immers nooit de kleinsten onder ons vergeten. De hoofdzaak ligt hier echter wel op verse, Griekse specialiteiten.”

Hoewel Kim’s Kitchen een eigen, aparte ingang heeft in de Eeuwfeeststraat, loopt het interieur naadloos over in het café van mama Sandy. “Wie gewoon een hapje komt eten of afhalen, kan hiervoor via de aparte ingang of het café binnen”, sluiten de horecaondernemers af. “We wilden een soort apart en samen gevoel gaan creëren. Wie komt eten bij Kim’s Kitchen zit niet in het café, maar zit ook niet helemaal afgescheiden. De Griekse cultuur is er eentje van gastvrijheid en mensen gaan splitsen hoort daar niet bij. Door deze manier van werken kunnen bezoekers van het café meteen ook iets bestellen om te eten, mochten ze dat willen.”