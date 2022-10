Gregry Slembrouck is eerste ‘Vedette Crevette’ van Nieuwpoort

Op de Dag van de Garnaal in Nieuwpoort werd zondag voor het eerst een officiële garnaalambassadeur van de stad gekozen. Kok Gregory Slembrouck uit Schore bij Middelkerke mag zich een jaar lang ‘Vedette Crevette’ noemen.

Voor het derde jaar op rij organiseert de stad Nieuwpoort in oktober de Maand van de Garnaal. Daarbij worden alle sterkhouders van de Nieuwpoortse delicatesse verenigd. Nieuwigheid dit jaar was de kookwedstrijd ‘Vedette Crevette’. Culinaire enthousiastelingen – van hobbykoks tot professionals – mochten de voorbije maanden hun beste recept insturen waarin de garnaal de hoofdrol speelt. Een jury van experts maakte daaruit een selectie en die koks mochten het zondag tegen elkaar opnemen in een heuse kookwedstrijd.

Duurzaam

Professioneel kok Gregory Slembrouck (35) uit Schore bij Middelkerke kwam als winnaar uit de bus. Zijn ravioli met zeesla, spinazie, jus van garnaal, gebrande prei en een krokantje van garnaal kon de jury het meest bekoren. “Ik heb niet gekeken naar wat de anderen aan het doen waren, ik heb me vooral gefocust op mijn eigen gerecht”, zegt de tevreden winnaar. “Ik heb iets geserveerd dat ik zelf ook zou willen eten, met respect voor het product. Ik heb niets van afval. Van een deel van de garnalenschalen heb ik de jus gemaakt, een ander deel is gedroogd en daar heb ik het krokantje van gemaakt. Lekker én duurzaam”, klinkt het.

De winnaar krijgt – naast eeuwige roem als de eerste Vedette Crevette uit de geschiedenis – een restaurantbon van 150 euro die kan besteed worden in één van de vier restaurants achter het culinaire Foodfrontfestival dat eind deze maand plaatsvindt. Ook het winnende recept zal op dat festival geserveerd worden.