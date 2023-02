Gregory en Cathy breiden B&B Per Sea uit met restaurant

Anderhalf jaar nadat ze hun B&B Per Sea in Oostduinkerke openden, breiden Gregory Slembrouck (35) Cathy Verbeeke (33) dit nu uit met The Eatery. Ze omschrijven hun restaurant zelf als een ‘hippe eetzaak’, waar je zeker aan je trekken komt als je op zoek bent naar vernieuwende gerechten.

Gregory en Cathy zagen elkaar voor het eerst achter de schoolbanken van hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Ondertussen zijn ze al zestien jaar samen en hebben ze een dochtertje van vier jaar.

“Zeven jaar geleden kochten we dit huis als onze privéwoning. In een aanbouw brachten we in de zomer van 2021 al de B&B Per Sea onder. Die naam verwijst naar de ligging, dichtbij de zee, en is een knipoog naar het ‘West-Vlaamse’ per se. Je vindt er een wellness en vier luxekamers voor telkens twee personen”, leidt gastvrouw Cathy ons rond.

Overnachting

Zij runde die zaak in haar eentje, terwijl Gregory toen nog elders aan de slag was als chef-kok. Op zondagavond kon je hier evenwel ook al dineren; zowel als B&B-gast of als externe bezoeker. Hetzelfde geldt voor de dagelijkse verwenontbijten, waaraan Gregory graag zijn eigen twist geeft. “Blijf je hier een hele week overnachten, dan krijg je ’s ochtends telkens op een andere manier je eitje opgediend”, verzekert hij.

“Op vraag van onze gasten beslisten we nu om de B&B uit te breiden met een hippe eetzaak, die we The Eatery doopten. Omgekeerd kunnen tafelgasten nu dus ook een overnachting bijboeken. Er is plaats voor zestien couverts in onze voormalige woonkamer en van daaruit heb je zicht op de keuken”, toont Gregory.

“Als chef-kok denk ik graag out of the box”

Dit restaurantgedeelte is voortaan elke ochtend en avond open, zodat Cathy en Gregory hier nu allebei fulltime werken. “Op zondagavond serveren we nog altijd het vaste viergangenmenu. Op andere avonden kun je echter zelf je voorgerecht, hoofdgerecht en dessert kiezen van de kaart. Daarop vind je lokale, maar minder bekende vlees- en vissoorten, vergezeld van rijkelijke groentebereidingen om met je tafelgenoten te delen.”

“Ik kook ook dikwijls op de barbecue of de houtoven. Zo onderscheiden we ons van de klassieke kustrestaurants en creëren we hier een huiselijke, familiale sfeer”, legt de chef-kok uit.

Openingsuren

Je vindt The Eatery in de Albert I laan 166 in Oostduinkerke. Dineren kan hier van donderdag tot maandag van 18.30 uur tot 20.30 uur en op vrijdagavond tot 21.30 uur. Ontbijten kan elke dag vanaf 9 uur.

Meer info vind je op www.persea.be