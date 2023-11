Gratis bier voor elke vaste klant, want Wilma staat 40 jaar achter de toog

Exact veertig jaar geleden nam Wilma Deweer (65) volkscafé Monico in de Paul Parmentierlaan in Knokke-Heist over. Een wilde gok, maar de beste beslissing uit haar leven. Om de mijlpaal te vieren, organiseerde Wilma op Allerheiligen een groot volksfeest vanaf 16 uur. Elke vaste klant die langskwam, kreeg gratis bier. “Het feest duurde tot in de vroege uurtjes duren.”

Wilma was amper 25 jaar toen de jonge onderneemster volkscafé Monico in de Paul Parmentierlaan overnam. “Het was mijn nonkel die met het idee op de proppen kwam”, zegt Wilma. “Hij heeft me wat in die richting geduwd. En ik dacht: waarom ook niet?” Wilma besloot de gok te wagen en nam het roer over, al ging dat niet van een leien dakje. “Het café had vroeger niet zo’n goede naam. Er waren hier bijvoorbeeld veel vechtpartijen.”

Gouden vuistregel

Wilma deed haar best om het café terug wat meer positieve naamsbekendheid te geven. Mét succes. “Wie vecht, vliegt buiten”, vertelt Wilma. “Die persoon komt er ook nooit meer in.” Een gouden vuistregel van Wilma, die ze gelukkig door de jaren heen nog niet veel heeft moeten gebruiken. “Hier wordt gelukkig niet meer gevochten.”

Jong en oud zakken al jarenlang van maandag tot en met zaterdag af naar het volkscafé. Op zondag houdt Wilma de deuren van haar geliefd café gesloten. “Zondag is rustdag, altijd al geweest”, zegt Wilma. Door de jaren heen bouwde de cafébazin heel wat vast cliënteel op. “Er komen veel verschillende mensen over de vloer, van ouderen tot zelfs de jeugd, die het café maar al te graag afsluiten.”

En ondanks het feit dat de onderneemster al met pensioen kon gaan, is dat voorlopig nog niet aan de orde. “Zolang ik gezond ben en mijn lichaam het toelaat, wil ik verder doen. Het sociaal contact en je eigen baas zijn, vind ik de max. Dus geen schrik, ik ga zeker nog een paar jaar door.”

Volksfeest

Een groot volksfeest barstte woensdag vanaf 16 uur los in café Monico. “Er kwamen zo’n 350 mensen”, zegt Wilma. Voor de gelegenheid werd een deel van de Paul Parmentierlaan afgesloten voor alle verkeer. Een grote tent, die deels op straat stond, moest al de feestende klanten onderdak geven.

“Elke vaste klant kreeg gratis bier. Wie ik nog nooit eerder gezien had, moet betalen.” Heel wat vrienden en familie zakten af naar het café om Wilma te helpen bij het tappen van de vele pinten tot in de vroege uurtjes.