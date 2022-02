“Grano Verde is ontstaan uit passie voor koffie”

Grano Verde is het koffieproject van Katja Molderez en Davy Joly. “Grano Verde betekent in het Spaans zoveel als ‘groene koffiebonen’. Wij branden op ambachtelijke wijze kwaliteitskoffie met eerlijke koffiebonen uit Peru, Brazilië en Oost-Timor.”

Bij hen thuis in de Steenbrugsestraat in Loppem zijn Katja Molderez (35) en Davy Joly (32) koffiebranderij Grano Verde gestart. “Grano Verde betekent in het Spaans zoveel als ‘groene koffiebonen’. We hebben allebei een enorme voorliefde voor Spanje. We hebben zelfs een huisje in Andalusië. Het is de bedoeling om ooit naar Spanje te verhuizen. Maar we wachten tot onze kinderen Alexander (13), Kato (9) en Chloé (7) iets ouder zijn”, begint Katja. Zij werkt als huishoudhulp. Davy heeft zijn eenmanszaak in metaalconstructies. Grano Verde is het project van hen beiden. Ontstaan uit de interesse van Davy voor koffie en de ambitie van Katja voor een nieuwe, extra uitdaging. Maar ondertussen is het voor Katja veel meer. Het is haar passie geworden. “Klopt, voor mij is dit pure ontspanning. Hier in onze koffiebranderij kan ik mij helemaal uitleven. Ik doe dit enorm graag. We hebben allebei een opleiding gevolgd, een koffiebrander, een vermaler en een inpakmachine aangekocht. In onze tuin hebben we een voormalig stalletje verbouwd tot een koffiebranderij.”

Hun idee om een koffiebranderij op te starten is ontstaan op een expo. “Ik dacht altijd dat koffie enkel gemaakt werd in en door grote bedrijven. Op die expo leerde ik dat het ook op kleine schaal kan. Daarom hebben we de sprong gewaagd, al blijft dat in bijberoep. We zien wel wat de toekomst brengt”, vervolgt Davy.

Katja en Davy werken met ‘eerlijke’ koffiebonen. “Onze bonen komen uit Peru, Brazilië en Oost-Timor. De boeren waarbij wij aankopen, krijgen een eerlijke prijs voor hun bonen.”

Voorts zijn er bij Grano Verde ook enkele theesoorten te verkrijgen, allen vers bereid door Katja. “Gezonde theetjes met verschillende smaken, maar ook met verschillende eigenschappen. Bijvoorbeeld met een kalmerend effect. We maken ook cadeaupakketjes met koffie, thee of een combinatie van beide.”

Zachte, volle smaak

Wat hun koffie onderscheidt van andere koffie? “Het verschil met de grote bedrijven is dat wij onze koffie trager branden. Dit zorgt voor een vollere, zachte smaak. We gebruiken geen smaakversterkers. Onze vijf soorten koffie zijn bij ons te verkrijgen in de (web)shop. Maar ook in de Carrefour Market op Sint-Pieters en in Sint-Kruis. Verkooppartners die met ons willen samenwerken, mogen ons zeker contacteren.”

Info: www.grano-verde.be