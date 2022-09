Grandioze opening Feestzaal Den Doedel: “Mijn sterk Doedelteam is klaar om erin te vliegen”

Koekelare heeft met de officiële opening van Feestzaal Den Doedel opnieuw een feestzaal met een eigen catering en bediening. Klanten kunnen er voortaan terecht om door de sympathieke uitbater Andy Eeckloo en zijn lieftallige echtgenote Melissa Vanthuyne volop verwend te worden.

Ondernemer Andy Eeckloo, een rasechte Koekelarenaar, kent in het horecawereldje het klappen van de zweep, want hij was amper 18 jaar oud toen hij Den Doedel opende. Zijn droom was echter altijd om een feestzaal uit te baten. Toen feestzaal Ter Bassenwei, later omgetoverd tot een grootwarenhuis, al ruim drie jaar leeg stond, maakte hij zijn droom waar. “Een investering van twee miljoen euro, maar ik geloof erin”, steekt Andy van wal.

Concept

“Het pand telt nu twee zalen, elk goed voor zo’n 200 man. De burgemeester vroeg mij een vergunning aan te vragen voor 200 man, omdat ze qua geluidsoverlast willen aftasten hoe het zal zijn. En daar heb ik alle begrip voor. Ik kan niet garanderen dat er nooit eens overlast zal zijn, maar ik ben er voor de buren. Als er een probleem is, loop niet meteen naar de politie, maar bel mij op. Ik ben dag en nacht bereikbaar op het nummer 0472 44 42 56, en we pakken dat samen aan.”

Een forse investering van twee miljoen euro, maar ik geloof erin

“Corona en de hoge energieprijzen zijn boosdoeners die het uitgangsleven totaal op zijn kop hebben gezet. Nu is het tijd om het roer terug om te gooien en creatief uit de hoek te komen. De mensen naar je zaak lokken door ze een tof gebeuren aan te bieden is meer dan ooit een must. We moeten durven zeggen tegen de mensen: steun de horeca, wij hebben jullie nodig, want de hoge energieprijzen en de gevolgen van corona wurgen ons.”

“Ik wil de klant nog beter dienen, door hem een ruime parking aan te bieden en een op en top kwalitatieve dienstverlening te verlenen. En dat kan met mijn concept en mijn schitterend sterk Doedelteam. Ik wil de twee zalen benutten om de mensen een onvergetelijk feest te bezorgen”, besluit Andy. “De receptie houden we in zaal één en eens het tijd is om te smullen, leiden we de gasten die blijven eten naar zaal twee. Gedaan met vuile tafels, rondslingerende vesten en dranken die gemorst werden, want eens de deuren van zaal twee opengaan, komen ze terecht in een piekfijne en kraaknette zaal, waar de borden, het bestek en de servetten, een streling voor het oog vormen en iedereen zijn plaats krijgt toegewezen. Zo is het voor iedere gast overheerlijk tafelen.” (EV)