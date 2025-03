Grand Café De Gavers sluit eind 2025 de deuren, uitbaters openen nieuwe koffiezaak Nørelle: “Zelfde concept, maar nog betere beleving”

Grand Café De Gavers in Harelbeke sluit eind dit jaar de deuren. Dat nieuws staat te lezen op hun Facebookpagina. “2025 wordt ons afscheidsjaar in De Gavers. Maar niet getreurd, Grand Café De Gavers blijft nog open tot in december en we openen Nørelle, een nieuwe zaak in Desselgem”, aldus Michaël De Bosschere. De nieuwe zaak wordt vanaf 1 juli gerund door partner Alice Vermote, die medezaakvoerder wordt in Nørelle.

In 2018 namen de Harelbeekse broers Gianni en Michaël De Bosschere, toen 20 en 27 jaar, Cafetaria De Gavers in het Provinciaal Domein over. “We maakten er een succes van met een nieuwe toets en dito elan en deden enkele aanpassingen aan de drank- en eet kaart”, vertelt Michaël, wiens broer Gianni jammer genoeg overleed op 25 maart 2020.

De zaak kreeg begin 2023 de naam Grand Café De Gavers. Nu komt er een einde aan. “Na zeventien jaar neem ik samen met mijn team afscheid van De Gavers. Sinds 2008 was ik actief als student en sinds 2018 als uitbater, toen nog samen met mijn ‘broerke’ die we helaas te vroeg zijn verloren. Onze visie op de toekomst ligt helaas niet in dezelfde lijn met die van de nieuwe concessiehouder, die vanaf 2026 de touwtjes in handen heeft. De financiële druk, de verantwoording, de bouwplannen voor een brasserie, gewoon het totaalconcept spreekt ons niet aan en het zou dus niet meer zijn wat het ooit geweest is. Als zelfstandige uitbaters zullen we minder ‘zelfstandig’ zijn dan nu en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.”

Nieuwe uitdaging

1 juli 2025 wordt het begin van een nieuw verhaal in Nørelle, een nieuwe koffie- en lunchbar aan de Nieuwstraat 14 in het centrum van Desselgem. De nieuwe zaak wordt vanaf 1 juli gerund door mijn partner Alice Vermote, die medezaakvoerder wordt in Nørelle”, aldus Michaël. “We gaan voor hetzelfde concept, maar met een nog betere beleving. Het wordt dus een overgangsperiode richting 2026 met de combinatie De Gavers en Nørelle. Voor ons is het een nieuwe uitdaging met hopelijk heel wat vertrouwde klanten uit De Gavers en ook nieuwe klanten die ons komen ontdekken.”

“We willen uiteraard iedereen enorm bedanken voor de vele steun van de afgelopen weken en maanden. Alsook de vele bezoekjes die jullie ons brachten in al die jaren. We zullen jullie heel hard missen, maar voor altijd herinneren. Maar niet getreurd, Grand Café De Gavers blijft nog open tot in december”, aldus Michaël.