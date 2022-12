Goud voor Tabl’O en B&B Villa Sans Soucis

Op de 13de editie van de Hospitality Awards gingen twee dynamische Nieuwpoortse ondernemingen lopen met de gouden medaille. Tabl’O en B&B Villa Sans Soucis zijn in de wolken.

De laureaten werden gekozen uit 138 ingeschreven deelnemers. Een jury hield na ruim onderzoek 98 nominaties in petto. Maya Strobbe met het eethuis Tabl’O Food & Drinks, Sint-Bernardusplein 4 en Peter en Martine Seynaeve met hun Gastenville B&B Sans Sousis uit de Floribert Gheeraertlaan 13, gingen naar huis als winnaars in hun respectievelijke categorie.

Tabl’O won in de categorie Klantvriendelijkste Belgische Eethuizen. Zaakvoerster Maya Strobbe is de koning te rijk: “Laten we het zo stellen, die bekroning is voor ons allemaal. Alleen met de hulp van onze medewerkers is het mogelijk een leuke sfeer uit te bouwen. Deze prijs is tegelijk ook te danken aan ons trouw cliënteel waarvoor we ons graag inzetten. Niets wordt hier gedwongen, alles gebeurt spontaan. We streven er elke dag naar om de klanten tot in de puntjes te verwennen, in die mate dat ze zich thuis voelen. Dit is onze constante bezorgdheid. Intussen groeien we uit tot één grote familie. Met dank aan de inzet van chef Gregory Kreps, barman Dylan Deleersnijder en de diverse losse medewerkers.”

Optimale rust

Iets verder op in Nieuwpoort-Bad kijken Peter en Martine Seynaeve in hun fraaie villa in de Simli-wijk, midden groen, op een boogscheut van het strand, met fierheid terug op de Hospitality Award 2022. Hun werk werd namelijk bekroond met goud in de categorie Klantvriendelijkste Belgische B&B en Gastverblijven.

Peter Seynaeve: “We schreven ons spontaan in en het moet zijn dat ons werk gewaardeerd wordt. We streven contant naar een optimale levenskwaliteit, te midden van de rust en het groen. Onze kamers zijn op en top ingevuld met alles wat de vakantieganger maar kan wensen. Het ontbijt wordt opgediend in de ruime leefkeuken, het salon of bij mooi weer, in de tuin, aan de boorden van het verwarmd buitenzwembad. Dat alles zorgt voor een gezellige kalmte, in totale rust. We zijn dan ook bijzonder gelukkig dat we deze prijs aan onze gevel mogen kleven. We zullen die graag etaleren.”