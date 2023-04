Goud voor het Smuids zwientje van slagerij Nautilus uit Diksmuide op internationale vakwedstrijd

Het Smuids zwientje van Steven Vanacker (44) en Annelies Vanclooster (38) van culinaire slagerij Nautilus in Diksmuide behaalden een gouden medaille op de internationale vakwedstrijd van de Conférie des Chevaliers. Daarnaast kregen ze ook de titel van Belgisch kampioen.

Steven Vanacker (44) en Annelies Vanclooster (38) van culinaire slagerij-traiteur Nautilus, namen voor het eerst deel aan de Internationale Vakwedstrijd van de Confrérie des Chevaliers. De Nederlandse afdeling is ontstaan in 1989 en begon met het organiseren van vakwedstrijden voor ambachtelijke slagers. Deze Nederlandse dochter-confrérie is genaamd Grand -Bailliage des Pays -Bas. In negen verschillende categorieën producten kan iedereen meedoen die onder erewoord verklaart dat ze het product zelf vervaardigd hebben. In totaal telt het ledenbestand 4500 leden uit de hele wereld.

Uitstekende score

Annelies en Steven besloten mee te doen aan de wedstrijd met hun eigen ontwikkelde Smuids Varkentje, dat in 2021 werd gelanceerd. Hun product wordt gemaakt van lokaal varkensvlees van de Bien Acquis hoeve uit Diksmuide en is verpakt in de vorm van een varkentje. “We stuurden het varkentje op en de jury keurde het. We kregen 49 op 50 punten, een goede score. Als het vlees droger was, hadden we 50 gehaald”, vertelt Steven.

“We scoorden door de originaliteit van de verpakking, de smaak én het verhaal van de korte keten”

“De jury keurde 700 vleesproducten. Ons varkentje werd gekeurd in de eerste categorie, namelijk salami/droge worst. De jury deelde mee dat zowel de originele verpakking, de smaak als het verhaal van de korte keten indruk hadden gemaakt en dat wij hiermee de Gouden Medaille en de titel Belgisch kampioen verdienden. Dat is heel wat, vooral als men weet dat er deelnemers waren uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en uiteraard ook nog Belgen.”

Volgend jaar opnieuw

Weer een streekproduct dat België, en meer bepaald Diksmuide, internationaal op de kaart zet, een hele prestatie. Annelies en Steven zijn alvast van plan ook volgend jaar deel te nemen en zetten zich volop in om opnieuw goud mee naar Diksmuide te kunnen brengen.

Het Smuids varkentje is te koop bij culinaire slagerij Nautilus in de IJzerlaan 43 in Diksmuide en ook in de iets verder in de IJzerlaan gelegen automatenshop. Slagerij Nautilus is dagelijks open van 8-12.30 en van 13.30 tot 18 uur. Ze zijn ook open op zondagvoormiddag, gesloten op woensdag en zondagnamiddag. (ACK)