Google Maps zet De Visbar in toptien van België

Ter ere van het 20-jarig bestaan heeft Google Maps de best beoordeelde hotspots van België in kaart gebracht, gebaseerd op het aantal reviews en de gemiddelde beoordeling. De Visbar van Oostende staat op nummer 9 bij best beoordeelde bars en restaurants.

Exact twintig jaar geleden bracht Google Maps uit om mensen te helpen de snelste route van punt A naar punt B te vinden. Sinds de start van Google Maps lieten gebruikers al duizenden reviews achter over hun favoriete plekken. In 2024 hebben Google Maps-gebruikers onder meer De Visbar een positieve review gegeven. Het restaurant staat op de 9de plaats voor België. De zaak van Jean Luc Bossuyt en Koen Daenen opende in mei vorig jaar. Jean Luc baatte in het verleden onder meer ook al De Mangerie en ZAZ Cuisine uit, maar keerde met De Visbar terug naar zijn roots. En dat wordt duidelijk gesmaakt. “Heerlijk genieten met originele gerechten die vis en schaaldieren tot hun recht laten komen! Merci, we komen zeker nog eens langs”, is één van de meest recente reviews.

De mooie plaats en de lovende woorden doen deugd. “Het is een bewijs van onze inzet. We zijn heel gelukkig en trots”, zegt Jean Luc. Het komt wel als een verrassing. “We zijn klein en nog niet zo lang bezig. We hebben altijd al een 5 op 5 gekregen. We zijn maar met 2 en moeten dus hard werken, maar dat wordt duidelijk beloond.”

In De Visbar wordt verse vis geserveerd met originele smaken. “We zetten wel in op populaire gerechten zoals een carpaccio, ceviche en een tartaar. Onze toog wordt elke dag gevuld volgens het aanbod van de dag.” Er kan gekozen worden voor een gerecht uit het menu of gewoon uit de toog zelf een bordje samenstellen. Dat is een nieuw concept. “We hebben ook zelf bordjes samengesteld met een assortiment van alles. Op die manier kunnen mensen van alles eens proeven en ontdekken.”

Momenteel worden er werken uitgevoerd in de zaak. “Voor de krokusvakantie zou onze nieuwe veranda klaar moeten zijn, zodat mensen het hele jaar door op het terras kunnen genieten.”