Goest’ival in Poperinge zet lokaal lekkers centraal

Wie korte keten zegt, zegt ijs-en eethuis Goeste. Op zondag 12 juni zetten ze hun eigen festival met lokaal lekkers op poten. Goeste Boetiek, Goeste ijs- en eethuis en het ijsatelier van l’Heritage gooien de deuren open. “Een dag vol genieten van het beste van de Westhoek”, zegt Lore Orbie van Goeste Boetiek. Het ijs- en eethuis werd recent uitgeroepen tot ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal’ van Poperinge.

“Goest’ival wordt een festival van Lokaal Lekkers. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken met onze passie voor lokaal lekkers”, vertelt Lore Orbie van Goeste Boetiek.

“We willen onze producten in de kijker zetten, maar ook onze smaakmakers. Onze Goeste Boetiek, Goeste ijs- en eethuis en het ijsatelier van l’Heritage gooien op zondag de deuren open voor een dag vol genieten van het beste van de Westhoek. Daarnaast voorzien we ook tal van randactiviteiten.”

Streektoppers

Tijdens Goest’ival ontdek je verschillende volkspelen en een bedrijfsfilm over Goeste. “In het eethuis maak je ook kennis met het verhaal van ons artisanaal ijs van l’Heritage in het open ijsatelier. Er kan ook geproefd worden van bekende en minder bekende streektoppers. Onze smaakmakers komen op Goest’ival hun producten voorstellen. We zorgen ook voor een streepje muziek met een live-optreden van Radio Fresnel en er is een Rad van Fortuin met tal van prijzen”, zegt Lore.

“Mensen stappen echt wel mee in het verhaal van korte keten en streekproducten. Enkele jaren geleden was dat nog anders. Nu is er een groter assortiment en hebben mensen ook meer aandacht om streekproducten aan te kopen. Korte keten leeft meer en meer.”

De papa’s zijn ze bij Goeste ook niet uit het oog verloren. “We starten de dag met een Vaderdagontbijt met streekproducten. We serveren een ontbijtbuffet boordevol lekkers van de streek voor 25 euro per persoon. Kindjes tot 12 jaar schuiven mee aan tafel voor 12 euro.”

“Er zijn diverse broodsoorten en ontbijtkoeken van de warme bakker, chocopasta van de baljuwhoeve, confituur van frambiosa y besos, yoghurt van de baljuwhoeve, granola, diverse kazen van de beauvoordse walhoeve, charcuterie van vleeshoeve sint-pieterke en slagerij leuridan, sappen van Lombaerts Calville…

Ambassadeur

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. Met de communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal’ wordt de rol van de lokale winkelier onderstreept. Lokale handelaars konden zich dit voorjaar inschrijven om het uitgangsbord van deze campagne te worden. Een 300-tal winkeliers dienden hun kandidatuur in.”

“In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier verkozen tot ambassadeur. Door een jury werd de provinciale ambassadeur verkozen. Voor die titel waren vijf handelaars in de running waaronder ook ijs- en eethuis Goeste.”

“Er werd net naast de titel van provinciaal ambassadeur, maar Goeste mag zich wel de ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal’ van Poperinge noemen.