Goeste pakt uit met producentenavond en zet smaakmakers in de kijker

Ijs- en eethuis Goeste op de Grote Markt in Poperinge nodigt vrijdag 13 mei drie smaakmakers uit voor een producentavond. Deelnemers schuiven met Pascal van Houblonesse, Lucas van Entre-Deux-Monts en Mattias van De Blauwe Spie mee aan tafel. Chef Louis zorgt voor een uitgebreid lokaal menu waarin de smaakmakers verwerkt worden.

Zoveel mogelijk mensen bereiken met hun passie voor lokaal lekkers en de korte keten, dat wil ijs- en eethuis Goeste doen. “We hebben enerzijds de Goeste Boetiek waar we niet alleen ons eigen ijsmerk l’Héritage aanbieden, maar ook tal van andere streekproducten. Anderzijds hebben we ons eethuis waar we werken met een volledig lokale kaart. Met de producentenavond schuif je mee aan tafel met enkele van onze smaakmakers. Onze smaakmakers zijn onze producenten die elk op hun eigen manier een uniek product op de markt hebben gebracht”, klinkt het bij zaakvoerder Bart Mostaert.

Tijdens deze producentenavond ga je samen met het team van Goeste en enkele van hun smaakmakers dineren. “Chef Louis bereidt een volledig aangepast menu. Onze smaakmakers geven tekst en uitleg bij hun producten, hun manier van produceren en wat hun product zo uniek maakt. Voor deze producentenavond hebben we zelfs drie smaakmakers uitgenodigd. Zo komt Lucas van Entre-Deux-Monts hun Heuvellands wijnen presenteren. Pascal van Houblonesse zal dan weer het rijke assortiment van Houblonesse voorstellen. Daar zit onder andere de beste gin ter wereld tussen en heerlijke zoetigheden met een extract van hopscheuten. Mattias van Blauwe Spie bezorgt ons dan het walhalla van dynamisch biologisch gekweekte groenten en kruiden.”

De Struise Brouwers en Slagerij Leuridan kwamen tijdens een vorige producentenavond al langs. “Onze deelnemers waren enthousiast over de aanpak, het concept en hoe gezellig de avond verliep. Er zaten ook enkele verrassingen in de avond verwerkt en dat werd gesmaakt. Letterlijk en figuurlijk.” Reserveren gebeurt via www.goestepoperinge.be of door te mailen naar info@goestepoperinge.be. De producentenavond kost 48 euro per persoon (excl. dranken). Voor de aangepaste dranken betaal je 18 euro per persoon.