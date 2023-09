Goeste lanceert de Hopsiroop: “Een frisdrank met hop als alternatief voor bier”

Goeste Restaurant en Tearoom uit Poperinge lanceert naar aanleiding van de Bier- en Hoppefeesten een Hopsiroop. Het werd gemaakt met hop van Bart en Annebel van hopbedrijf Belhop, en werd geproduceerd en gebotteld bij het Poperingse maatwerkbedrijf Sowepo. Het is een variant op hun kolasiroop.

“Bij Goeste werken we heel sterk rond lokaal en duurzaam lekkers. Vanuit het idee om een duurzamer en vernieuwend alternatief te creëren voor de commerciële alternatieven, startten we twee jaar geleden met het maken van onze eigen Kola en Ice Tea. We werken zonder kunstmatige smaak of kleurstoffen en de siroop bevat ook minder suiker. Vorig jaar werd de Kolasiroop gelanceerd in flessen zodat onze klanten ook thuis hun eigen Goestekola konden maken. Het is ook een bewuste keuze om een siroop te maken en geen afgewerkte frisdrank, omdat we op die manier 80 procent minder verpakking nodig hebben en bijgevolg ook evenveel besparen op transport”, klinkt het bij zaakvoerder Bart Mostaert van Goeste.

Alcoholvrij

“Na het lanceren van onze Kolasiroop hadden we al even het idee om varianten op de markt te brengen. En net dan kregen we de vraag van Bart en Annebel van Belhop of we een siroop met hop konden maken. Zij waren op zoek naar een frisdrank met hun hop als alternatief voor bier. Er is een stijgende vraag naar alcoholvrije frisdranken en dit idee is ons antwoord daarop”, zegt Bart.

“De opstart van dit product verliep vlot doordat we al enkele jaren de kolasiroop maken voor ons restaurant en de recente samenwerking met Sowepo het productieproces optimaliseerde. Na het brainstormen met Bart en Annebel, ging onze chef Louis aan de slag met het recept. Enkele tastings en aanpassingen later, zaten we met de perfecte dosering.”

Verfrissend

“De hopsiroop is een lokaal product geworden waar de hop een belangrijke rol speelt en waar je heel eenvoudig nieuwe drankjes mee kunt maken. Het kan heel eenvoudig een verfrissende limonade worden door er (spuit)water aan toe te voegen, maar ook bij mocktails en cocktails zorgt het voor een hele brede waaier aan mogelijkheden en nieuwe smaken”, klinkt het.

“De hopsiroop kan al sinds enkele maanden geproefd worden in ons Goeste Restaurant en Tea-Room. Vanaf 16 september is het verkrijgbaar in flessen van 35 en 50 cl in onze Goeste Boetiek. “De hopsiroop, net als onze kolasiroop, wordt opgenomen op in het vaste assortiment in de Goeste Boetiek en ook op de drankenkaart van het restaurant blijft het drankje staan. “Net zoals onze Kolasiroop wordt de hopsiroop ook verdeeld in Vlaanderen via diverse speciaalzaken en streekwinkels.”