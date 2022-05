Goede vriendin Eveline Tack over Inge Waeles (Boury): “Ze is 100 procent eerlijk en altijd rechtuit”

Eveline Tack (41) van de Westlaanapotheek is een van de beste vriendinnen van Inge Waeles, de echtgenote van driesterrenchef Tim Boury.

“We hebben elkaar zo’n zeven jaar geleden leren kennen in de apotheek”, zegt Eveline. “Ze kwam regelmatig medicatie halen voor haar kindjes en onze babbeltjes werden steeds langer. Het klikte tussen ons. Misschien omdat we beiden een hard werkende man hebben, kinderen in dezelfde leeftijdscategorie hebben, we allebei ook inwijkelingen zijn in Roeselare? Toen we iets wilden doen aan onze zwangerschapskilo’s zijn we samen beginnen sporten en is onze vriendschap er alleen maar hechter op geworden.”

Vijf minuten koffie drinken

“Inge is een zeer goede vriendin geworden. We horen en zien elkaar niet zo heel vaak, want Inge en Tim werken ongelooflijk hard en dan meestal op uren dat de meeste mensen vrij zijn. Maar op donderdagnamiddag ben ik vrij en dan spring ik soms eens binnen bij Inge om een koffie te drinken en even bij te praten. Hoe is de week geweest, wat is er gebeurd met de kinderen, hoe liep het in de zaak? Dat duurt niet lang, helemaal niet. Soms ben ik na vijf minuten al weer weg.”

De reisjes, sport-uurtjes, babbelmomentjes, ik koester ze allemaal enorm

“Elkaar telefoneren doen we niet zo vaak, we zijn allebei geen bellers. Maar dat hoeft ook niet, want we weten perfect wat we aan elkaar hebben. Ik vind Inge één van de meest eerlijke en betrouwbare personen die ik ken. Ze is oprecht en heeft het hart op de tong. Sommige mensen hebben het daar misschien iets moeilijk mee, maar ik niet. Ik waardeer haar enorm voor haar manier van denken en handelen en ze is echt een bron van inspiratie voor me. We hebben ook nog nooit woorden gehad en ik zie haar oprecht graag. De reisjes, sport-uurtjes, babbelmomentjes, ik koester ze allemaal enorm.”

Als een kip zonder kop

“Op de dag van de sterrenuitreiking heb ik de hele morgen rondgelopen als een kip zonder kop. Inge had me ’s morgens vroeg al een berichtje gestuurd dat ze wat gespannen was en ik heb die hele dag echt intens meegeleefd. Ik heb toen niet zo bijster efficiënt gewerkt (lacht). Toen ik hoorde dat ze een derde ster kregen, was ik zo ontzettend gelukkig! Ik loop nog steeds rond met een grote glimlach als ik er aan denk. Ze hebben het dubbel en dik verdiend, want ik weet toch een beetje wat ze ervoor moeten doen en laten. Weinig slapen, keihard werken en nooit een steek laten vallen en dit iedere dag opnieuw.”

“Hun manier van werken zal niet veel veranderen. Het hele team heeft al altijd het beste van zichzelf gegeven.” (Peter Soete)