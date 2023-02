Gloednieuw restaurant A L’os in Groenesprietstraat: “Zijn niet louter vleesrestaurant”

In het begin van de Groenesprietstraat in Geluwe is Demsey Bossuyt (46) begonnen met het gloednieuwe restaurant A L’os. Hij roert er in de potten en pannen in een nieuwbouw. Een gedurfde en grote stap in onzekere tijden na corona. “Op mijn leeftijd was het nu of nooit”, zegt de chef-kok.

“Vroeger stond er hier achteraan nog een vlasschuur. Het oorspronkelijke plan was om de woning te renoveren, maar om te voldoen aan de wetgeving zouden er te veel kosten zijn. Het huis was twee jaar niet bewoond. Tijdens de afbraak deden we veel zelf. Zo haalden we de dakpannen af en werden de bakstenen vermalen om achteraan te gebruiken voor de aanleg van het terras en parking. Onder het dak zat er asbest en we lieten dat verwijderen door een professionele firma. Heel de tuin hebben we omgespit. Het stond er vol bamboe.”

Demsey Bossuyt is afkomstig uit Bissegem en woont in Geluwe. Hij studeerde aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en deed stages in binnen- en buitenland, onder meer in sterrenzaken. Bijna 6,5 jaar werkte Demsey in restaurant Den Druivelaere op de Sint-Denijsplaats in Geluwe.

In Triamant

“Daarna werkte ik vijf jaar voor het Amerikaanse cateringbedrijf Aramark. Voor hen was ik eerst chef-kok in de woon- en leefbuurt Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe. Na Triamant belandde ik bij de vliegende ploeg van Aramark en was ik in heel het land aan de slag. In Praag nam ik deel aan een internationale wedstrijd. Als primus in de Benelux mocht ik naar de finale. Uiteindelijk werkte ik, voor Aramark, anderhalf jaar in het restaurant van het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove in Torhout. Ondertussen was ik in bijberoep begonnen als kok aan huis en traiteur. Ik deed dat ruim twee jaar onder de naam A L’os om op die manier naambekendheid aan mijn restaurant te geven.”

Demsey en zijn partner Anouck De Vos (50) vormen een nieuw samengesteld gezin met vier kinderen. Twee daarvan zijn het huis uit. Anouck groeide op in Sint-Niklaas en woonde in Hamme. Ze werkt als nachtverpleegkundige in het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe. “Anouck blijft dat doen, want haar inkomen is een zekerheid”, vertelt Demsey.

Op zoek naar een naam kwam men dus uit bij A L’os. “De naam is iets simpel en leuk”, vertelt Demsey. “Aanvankelijk had ik gedacht aan Van ‘t been maar A L’os vind ik toffer en het rolt vlot in de mond. We zijn niet louter een vleesrestaurant. Er staan ook visgerechten en vegetarisch op onze kaart. Er zijn in totaal 32 plaatsen. In de keuken doe ik het helemaal alleen en met Basiel hebben we in de zaal een vaste medewerker. We kunnen ook rekenen op enkele flexi-jobs en Anouck.”

Nog terras en parking

Buiten is er nog veel werk. “Ons terras achteraan moet klaar zijn tegen de communiefeesten”, klinkt het. “We willen een leuk en tof terras creëren. We hopen daarvan veel gebruik te kunnen maken. Ons terras moet een troef zijn. Op de parking zal er plaats zijn voor een twintigtal auto’s. Op termijn willen we ook laadpalen voorzien.” Om de stap naar een eigen zaak te zetten is het uiteraard ook rekenen op de goodwill van de banken en in tijden van corona is dat voor de horeca niet zo evident. “We hadden afspraken bij verschillende financiële instellingen, maar uiteindelijk vonden we gelukkig een heel goede bank waarmee we heel blij zijn”, benadrukt Demsey.

“Net voor corona hadden we een pand gevonden in de Ieperstraat in Menen, in de buurt van de Colruyt. Gelukkig kochten we het niet, want toen was er corona met twee lockdowns in de horeca en bovendien gingen we als starters niet kunnen rekenen op steunmaatregelen wegens nog geen inkomsten in het jaar voor corona. We zijn heel wat panden die in Geluwe te koop stonden, gaan bekijken. Uiteindelijk zijn we hier beland, net buiten het centrum.”

Lunch

“’s Middags spitsen we ons toe op een lunch aan 19 euro. We mikken ‘s middags op zakenmensen. Er is hier in een ruime regio veel industrie. Bedoeling is dat de service ‘s middags vrij vlot gaat. Lekker en vers, niet te duur. Naast de klassieke kaart gaan we ook werken met suggesties, volgens het seizoen. Ik zal daarin creatief zijn”, zegt Demsey. “Het is voor ons volledig vanaf nul beginnen. We lieten flyers drukken en voeren ook publiciteit via de sociale media. Ik post regelmatig toffe en leuke foto’s. De naambekendheid zal moeten groeien.”

A L’os is gesloten op zondag en maandag. “Zondag houden we puur voor ons gezin en maandag is dan echt een rustdag”, zegt Demsey. “Op zondag zijn er genoeg restaurants open, anderzijds zijn er op dinsdag en woensdag veel gesloten.” (Erik De Block)