Gloednieuw café Smouthoek in het centrum van Watou

Sinds 1 juli zijn Christiaan Parrein (58) en Manuela Bril (45) gestart met een café-brasserie langs de Warandebeek in het centrum van Watou. De naam De Smouthoek verwijst naar vervlogen tijden.

De brasserie bevindt zich in de woning van Christiaans oma. “Ik ken deze woning als mijn broekzak, want ik ben hier vroeger heel dikwijls geweest. Het is een unieke ligging in het centrum van het dorp. En ik hoorde toen mijn oma vertellen over De Smouthoek, waarvan zij het eerste huis was langs de Warandebeek. Toen we beslisten om hier een café met brasserie uit te baten, moesten we niet lang zoeken naar een passende naam. De Smouthoek zou het worden. Zowat iedereen weet, heeft Watou een rijke geschiedenis. In de middeleeuwen sprak men van de Boterhoek en de Smouthoek. En daarvan zijn nog altijd sporen terug te vinden. De kleine huisjes op de Kleine Markt liggen duidelijk in de Smouthoek en de grotere woningen staan of stonden in de Boterhoek, langs de andere kant van de Warandebeek met dus ook de kerk en de Markt. We willen die geschiedenis weergeven in de naam”, zeggen Manuela en Christiaan.

Het koppel leerde elkaar kennen bij Eurofreez Proven, waar ze beiden werken. Reeds in 2019 smeedden ze plannen om in Watou een horecazaak te starten. Allebei hebben ze horeca in het bloed. Manuela werkte 25 jaar in het weekends in restaurant Den Ekster in Loker en velen kennen Christiaan nog van de talrijke fuiven in tenten bij O.C. De Bollaard.

Twee jaar uitstel

“Door corona hebben we twee jaar verloren. Maar begin dit jaar beslisten we ervoor te gaan, en zo hebben we deze woning volledig gerenoveerd tot een café-brasserie. We willen immers naast het café ook een kleine kaart aanbieden met tapas, suggesties, slaatjes en nog wat meer. Ook lekker ijs zal te verkrijgen zijn. Normaal zal De Smouthoek altijd open zijn tijdens de weekends op vrijdag, zaterdag en zondag. En tijdens de vakantieperiode zijn er ruimere openingstijden. We willen graag een vast cliënteel opbouwen. En we zullen er alvast voor zorgen dat er elk weekend iets te doen is.” (PC)

Christiaan en Manuela zijn te bereiken via christiaan.parrein@gmail.com. Alle informatie is ook te vinden via hun Facebookpagina.