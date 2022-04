Glenny en Fanny blazen ’t Ganzeke in Ieper nieuw leven in

Sinds kort baat Glenny Geldof bistro, snack en tearoom ’t Ganzeke op het Vandenpeereboomplein uit. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, mijn hart heeft altijd al in de horecawereld gelegen”, vertelt de nieuwe zaakvoerder.

’t Ganzeke werd in augustus vorig jaar overgenomen. Je kan er genieten van kleine en grote gerechten, een diversiteit van smaken en geuren op een mooi afgewerkt bord. Je kan er ook terecht voor een frisdrank, een koffie of iets sterkers. Je kan binnen eten, maar ook op het terras, zowel overdekt als in het zonnetje. “Iedereen heeft een droom in het leven”, vertelt huidig zaakvoerster Glenny Geldof (44), die samen met haar vriendin Fanny Verstraete (44) de zaak overnam.

“Ik ben opvoedster van opleiding, maar mijn hart is altijd bij het horecagebeuren gebleven. ’t Ganzeke was al sinds 2018 over te nemen, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. De vroegere kok Louis Fernandez is gebleven. Maar ons team werd aangevuld met mijn moeder Josiane Decommer en zoon Sam Geldof. We staan dus met zijn vijven klaar om een huiselijke sfeer te creëren en een ideale mix tussen kwaliteit en prijs na te streven.”

Tevreden klanten

“Globaal verandert er niet veel aan de horecazaak, maar zoals bij elke overname hebben we een paar dingen naar onze zin gewijzigd”, vervolgt Glenny. “Het moest een tikkeltje beter worden. We willen de bestaande klanten en de nieuwkomers graag meenemen in die reis naar verandering. Zo zullen we bijvoorbeeld werken met themamenu’s en dito avonden.”

“Uiteraard is het hoofddoel dat de klanten tevreden en voldaan buiten gaan. We zullen pas tevreden zijn als we een glimlach op het gezicht van onze klanten toveren. Binnen hebben we meer ruimte gelaten tussen de zitplaatsen, maar er is altijd wel plaats. Voor wie met meer entourage wil komen, mag zeker niet vergeten te reserveren zodat we de beste plaats kunnen vrijhouden.”

