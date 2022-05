Glenn opent Café Central: “Altijd geholpen met ouders”

Sinds deze week kan je weer een koffie of een pintje drinken in Café Central. Glenn Goemaere (29) uit Menen blaast het café in de Lauwestraat 2 nieuw leven in en krijgt daarbij hulp van zijn vriendin Hymke Theeten (24).

Glenn is de zoon van Ann Laflere en Gerie Goemaere, die in het verleden café Au Damier uitbaatten op de Grote Markt in Menen. “We zijn gestopt om gezondheidsredenen, maar Glenn heeft daar wel de smaak te pakken gekregen”, weet moeder Ann Laflere. Woorden die Glenn alleen maar kan beamen. “Ik heb altijd meegeholpen in het café van mijn ouders. Het sprak me dan ook aan om zelf mijn eigen café te runnen”, vertelt de kersverse cafébaas. Het interieur van Café Central werd opgefrist, er kwam nieuwe sfeerverlichting en de buitengevel werd opnieuw geschilderd. Maar een voetbalblessure dwarsboomde bijna in extremis de plannen voor de opening. “Ik voetbal bij SV Moorsele in tweede provinciale. Tijdens de voorlaatste wedstrijd van het seizoen scheurde ik mijn ligamenten. Een kwetsuur die nu erg ongelegen komt, maar ik laat me er niet door tegenhouden.”

Caféploeg

Glenn wil van Café Central een gezellig volkscafé maken voor jong en oud. “Een plek waar je in de voormiddag rustig de krant kan lezen bij een lekkere koffie en ‘s avonds met vrienden een frisse pint kan drinken aan de toog of op het terras. We serveren ook snacks en tapas. Het café is gesloten op dinsdag, de overige dagen zijn we open vanaf 10 uur.”

“Voetbal- en wielerliefhebbers kunnen samen wedstrijden volgen op televisie. In het zaaltje achteraan kunnen vergaderingen of feestjes plaatsvinden. Daar hangen ook drie dartsblokken. Clubs en verenigingen zijn welkom, ik sta voor alles open. Ik denk maar aan een wielertoeristenclub die hier zijn wegrit start of afsluit. Het café heeft intussen al een eigen voetbalploeg: Celtic Central.”

“Mijn vriendin Hymke, die overdag werkt in broodjeszaak Appetito in Menen, komt me ‘s avonds na haar werk een handje helpen. Dat we zelf niet van Rekkem zijn, schrikt ons niet af. Het is altijd plezant om nieuwe mensen te leren kennen”, besluit Glenn.

(Carlos Berghman)