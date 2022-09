Glenn Ampe (43) uit Ingelmunster lanceert zijn Pic’on Boire Vin Blanc

Vanaf donderdag 15 september kan je de heerlijke Pic’on Boire drinken volgens het recept van Glenn Ampe. Uniek aan deze Picon is dat je die niet in flessen van bijvoorbeeld 1 liter kan kopen, maar wel in een stevige verpakking van 3 liter. Binnenkort vind je dus niet enkel wijn in een ‘bag in box’ in de winkel, maar ook de Pic’on Boire Vin Blanc van Glenn.

Glenn (43) woont al 12 jaar in de Hilaire Depraeterestraat. Toch nu nog, want binnen twee maanden verhuist het gezin naar de Rozestraat. Hij is getrouwd met Ann Tanghe en papa van Emily en Emma. Hij werkt als bediende bij Charcoal Cooking Benelux in Kuurne en steekt ook een handje toe in restaurant Gusteaux in Kuurne. “Vroeger hadden we de horecazaak Sherry’s Pub in de Westlaan in Roeselare, waar mijn eigen recept van Picon al was gegeerd. We stopten met deze zaak en ik stapte uit de horeca. Sinds kort werk ik echter toch weer achter de schermen van restaurant Gusteaux in Kuurne. Daar gebruiken we ook mijn recept van Picon. Deze drank is daar ook heel populair, omdat mijn Picon niet te zoet is. De meeste mannen drinken die ook niet graag te zoet. Je kan Picon aankopen in flessen van één liter, maar mijn concept Pic’on Boire is nieuw en uniek. Recent testten we dat uit tijdens onze straatfeesten. Iedereen was heel tevreden. Binnen twee weken zal de productie volledig in orde zijn. Mijn Pic’on Boire wordt gevuld in Antwerpen.”

Karakterkop

Wanneer kwam Glenn op het idee om met zo’n hoeveelheid Picon in een stevige kartonnen verpakking uit te pakken? “Tijdens een feestje kwam dat idee bij mij op”, vertelt hij verder. “Mijn vrienden vroegen altijd of ik zelf de Picon wilde samenstellen. Dat was geen probleem, maar uit één fles van één liter haal je niet zoveel glazen. Toen dacht ik aan het uitwerken van meerdere liters Picon in een verpakking, zoals je nu al wijn kan kopen. Dat is heel handig, ook naar de horeca toe. Je tapt ervan en zet de rest weer in de frigo. De kwaliteit blijft ook heel goed. Het is de bedoeling dat we dit vooral verkopen via de groothandel. Met onze houtskool zijn we al binnen in de groothandels zoals Metro, Sligro, Horeca Total… Nu werken we op dezelfde lijn verder met onze Pic’on Boire. Het is niet de bedoeling dat ik iedere lokale handelaar zelf zal opzoeken om m’n product te verkopen.”

“Op de verpakking prijkt de karakterkop van familielid Hedwin Lievens”

Voor de uitwerking van zijn box kon Glenn beroep doen op zijn creatieve vrouw en ook op het reclamebureau Bullet Point uit Rumbeke. “De persoon die op de doos prijkt is de nonkel van mijn vrouw, die ooit werkte als onderstationschef in het station van Kortrijk. We zochten een karakterkop. Je kan daarvoor terecht op het internet, maar zelf dachten we aan ons eigen familielid Hedwin Lievens uit Sint-Eloois-Winkel, die natuurlijk trots is op het eindresultaat.”

Vier soorten

“Sommigen zeggen dat ik te laat ben met mijn product, want de zomer is bijna voorbij. Maar Picon is geen zomerproduct. Je kan dit het hele jaar door drinken en zeker tijdens de koudere dagen. Mijn Pic’on is 18 graden. Positief aan mijn hoeveelheid is dat je altijd dezelfde Picon in huis hebt. Dat is ook ideaal in een restaurant, waar ze die niet zelf moeten maken. Daar kan het eindproduct ook verschillen van persoon tot persoon die de Picon maakt. Wil je mijn Pic’on toch een beetje zoeter, dan kan je er een beetje grenadine of cassis aan toevoegen, samen met een schijfje appelsien en een ijsblokje. In de toekomst zit ik niet stil. Ik denk aan vier soorten Pic’on: de gewone, met bier, citroen of met Grand Marnier. Maar eerst focussen we ons op Pic’on Boire. Slaat dat concept aan bij de groothandels, dan maken we een andere grotere hoeveelheid met bijvoorbeeld eens bier erin verwerkt. De prijs? Die is afhankelijk van de verdelers. Ik vraag een bepaald bedrag per verpakking van 3 liter, maar het zijn de groothandels die de exacte verkoopprijs kenbaar maken. En die kan inderdaad wel eens verschillen van winkel tot winkel”, besluit Glenn.

Glenn is niet enkel bezig met zijn Pic’on, maar ook met houtskool. “Eén maand geleden bracht ik een eigen houtskoollijn op de markt. De meeste houtskolen komen uit Oekraïne en Rusland, maar iedereen kent de situatie daar. Ik verkoop eigen houtskool in zakjes van vier kilogram. Later volgen er verpakkingen van acht kilogram. Ook die houtskool verkoop ik via de groothandel”, besluit Glenn.