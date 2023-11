Glen D’Heygers (33) vormt restaurant Queens om tot Bar Botan

Na het faillissement van restaurant Queens, nam Glen D’Heygers de beslissing om het restaurant uit te baten en om te vormen naar Bar Botan, een hedendaags restaurant met een oosterse botanische toets.

Glen D’Heygers (33) is gehuwd met Ellen Huwel (34) en hij is de papa van Loïc (7). Glen heeft al heel wat ervaring in de horeca, waaronder 14 jaar in de voormalige Queens, waar hij zowel kennismaakte met het bargedeelte als in de keuken de kneepjes van het vak leerde kennen. “Dat gaf ook voor mij de doorslag om hier te starten met een nieuw concept. Ik kende de mogelijkheden van het restaurant, en ben dan ook al in januari naar de vorige eigenaar gestapt om te polsen naar een eventuele overname”, weet Glen te vertellen.

Hij speelde al een tijdje met het idee van een eigen restaurant, het liefst in Oostkamp, om de combinatie met een gezinsleven mogelijk te maken. “Mijn echtgenote staat volledig achter mij als gezicht van Bar Botan. Ellen zal zelf meer achter de schermen aan de slag zijn”, aldus Glen.

Wereldkeuken

Het interieur kreeg een volledige make-over. “Ik heb altijd al een passie gehad voor de Oosterse keuken, de fusionkeuken en het gebruik van niet-alledaagse kruiden in de keuken. Dat wil ik dan ook brengen met Bar Botan, een wereldkeuken.”

Ook de naam van het restaurant is een verwijzing naar het botanische gegeven op de menukaart. Op het menu staan onder meer tapas, maar ook mooi gerijpte stukken vlees. Glen wil ook een lunchmenu aanbieden, waarmee hij een meer zakelijk cliënteel wil aanspreken. Met bar Baton willen de nieuwe eigenaars de gezellige losse sfeer van destijds terugbrengen in het pand. (GST)