Gistel stelt charter op voor pop-upinitiatieven in de horeca

Met een charter wil Stad Gistel de spelregels verduidelijken voor toekomstige pop-up-horecazaken. Zo wil het stadsbestuur eventuele mistoestanden voorkomen. “Er mag geen oneerlijke concurrentie ontstaan tussen inrichters van een tijdelijk initiatief en ondernemers die zich permanent willen vestigen”, verduidelijkt schepen Wim Gevaert.

Gistel heeft al enkele jaren verschillende succesvolle pop-upbars. Denk maar aan de tijdelijke en zomers getinte concepten Bardeja, d’Hoeve, Traiteur Matthias en de zomerbar van jeugdhuis Uzuz. Grote problemen op vlak van uitbating zijn er nog niet geweest, maar het stadsbestuur wil juridische duidelijkheid scheppen voor zichzelf én de ondernemers zelf.

Vier algemene regels

“Laat ons eerst duidelijk stellen dat we trots zijn op de drive en het ondernemerschap: horeca-uitbaters horen bij de beste ambassadeurs van onze stad en laten Gistel mee bloeien. We willen die creativiteit zeker niet beknotten. Alleen, creativiteit mag niet ten koste gaan van ondernemers die zich engageren om permanent iets in Gistel op te starten”, opent schepen van Lokale Economie Wim Gevaert (Open VLD).

“We willen er ook over waken dat tijdelijke horeca-initiatieven zich aan bepaalde regels houden om de openbare orde te bewaken.”

Concreet keurde de gemeenteraad nu vier algemene regels goed. Ten eerste mogen pop-ups in de horeca maximaal 120 dagen openen. “Dit past binnen de wettelijke termijn van maximum vier periodes van 30 dagen of 120 opeenvolgende dagen per jaar per locatie, als er geen conflict is met andere stedenbouwkundige regelgevingen”, duidt Gevaert.

Vast sluitingsuur

“De pop-ups krijgen een vast sluitingsuur: uitbatingen in binnenruimtes sluiten ten laatste om 1 uur met uitdoofprincipe tot 1.30 uur en initiatieven in buitenruimtes sluiten van zondag tot en met donderdag om 22 uur met uitdoofscenario tot 22.30 uur. Pop-ups buiten volgen op vrijdag en zaterdag of (de dag voor) een feestdag de regel om 23 uur met uitdoofprincipe tot 23.30 uur.”

Uitzonderingen, bijvoorbeeld omwille van een evenement, worden gebundeld in de aanvraag, ten laatste één maand voor de start van de pop-up.

Nachtlawaai

Ook storend nachtlawaai dient te worden vermeden. “De gekende VLAREM-geluidsnormen voor de omgeving rond de uitbating zijn afhankelijk van de specifieke situatie en per uitbating te bespreken bij de aanvraag.”

Tot slot: alle tijdelijke horeca-initiatieven moeten ten laatste drie maanden voor opening hun aanvraag bij de stad indienen en krijgen pas toestemming, ook om te communiceren, na groen licht van het stadsbestuur. Jaarlijks dient de aanvraag opnieuw te gebeuren.

“Daarnaast moet de ondernemer zijn vestiging correct registreren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zich houden aan de algemene horecaregelgeving”, aldus Gevaert.

Inbreuken

“Overtredingen uit het verleden worden als ‘verzwarend’ element meegenomen bij de eventuele vergunning van een volgende editie. Kijk, deze engagementsverklaring heeft als doel het wettelijk kader te verzorgen en afspraken tussen de stad en de pop-upondernemer vast te stellen en te verduidelijken.”

“De ondertekening van deze engagementsverklaring stelt de pop-uphorecaondernemers niet vrij van het al dan niet nodig hebben van bepaalde vergunningen of toelatingen.”