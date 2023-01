Gisèle (88) vereeuwigd op de gevel van haar café Au Saint-Eloi: “Stoppen doe ik nog niet onmiddellijk”

In Houtkerke, net over de Belgische grens en op slechts 2 km van Watou, vind je het kleine café Au Saint-Eloi. Een typisch Frans-Vlaams volkscafé waar sinds 1958 Gisèle Coudeville achter de toog staat. De cafébazin is vooral bekend voor haar picon. Op vraag van Gisèle schilderde Melissa Mommerency (36) uit Poelkapelle een picon gerelateerd kunstwerk op de voordeur. “Gisèle is de koningin van de picon”, zegt kunstenares Melissa.

Wie het café Au Saint-Elois in het Frans-Vlaamse Houtkerke binnenstapt, bevindt zich in een authentiek kroeg. Cafébazin Gisèle (88) is de derde generatie die ondertussen achter de toog staat en dat doet ze sinds 1958. De dame is over de grenzen heen bekend voor haar ‘picon vin blanc’. “Een café uitbaten, ik doe het echt graag. Ik had al een tijdje geleden kunnen stoppen, maar dan zit ik ook maar alleen. Ik doe dan liever iets wat ik graag doe. Hier kom ik onder de mensen en kan ik mij bezighouden”, zegt Gisèle. Café Au Saint-Elois is al zo’n 400 jaar een vaste waarde in het straatbeeld van Houtkerke.

“Ondertussen ben ik de derde generatie in dit café. Mijn papa was afkomstig uit Westrozebeke en is naar hier gevlucht. Hij was jarenlang de cafébaas van Au Saint-Elois. Bijna had ik een eigen café gekocht in Duinkerke en dat vond mijn vader heel jammer. Hij vroeg me of ik niet in Houtkerke wilde blijven in het café. In die tijd luisterde je nog naar je ouders, dus ik bleef”, vertelt Gisèle. Na 65 jaar is ze nog steeds de cafébazin van het authentieke cafeetje. “Aan stoppen, denk ik nog niet. Ik doe het veel te graag. Een overnemer vinden voor later zou ik graag willen, maar het is niet eenvoudig. Je moet het graag doen en met passie anders moet je er niet aan beginnen. Dinsdag is mijn sluitingsdag en alle andere dagen van de week ben ik open van 8 uur ‘s morgens van 21 uur ‘s avonds. Ik heb zelf twee dochters, de ene is verpleegster en de andere is boekhouder, in hen zat er geen overnemer. Geïnteresseerden zijn hier al over de vloer geweest, maar ze zeggen allemaal hetzelfde: We gaan het café niet kunnen uitbaten zoals jij.”

(Lees verder onder de foto.)

Op vraag van cafébazin Gisèle (88) van Au Saint-Elois in Houtkerke schilderde Melissa Mommerency een picon gerelateerd kunstwerk op de voordeur. © LBR

Kunstwerk

Gisèle was een tijdje op zoek naar iemand die een kunstwerk kon realiseren aan de voorgevel van haar café. Zo kwam ze bij kunstenaar Melissa Mommerency (36) terecht. “Gisèle is de koningin van de picon, dus ik kende haar”, zegt Melissa. “Ik ben opgegroeid in Ingelmunster, maar heb acht jaar in Watou gewoond. Tijdens mijn jaren in Watou maakte ik met plezier uitstapjes over de grens en dan zat een bezoek aan Au Saint-Elois om een picon te drinken er zeker in. De sfeer in Frans-Vlaanderen is apart en vind je nergens anders. Via vrienden hoorde ik dat Gisèle graag een kunstwerk aan haar voordeur wilde die picon gerelateerd was. Vooral portretten zijn mijn handelsmerk, dus ben ik met picon en Gisèle aan de slag gegaan. Een oude reclame van picon heb ik herwerkt. De zwartharige dame die de picon in de reclame presenteert, heb ik vervangen door Gisèle. Ik voel me vereerd dat ik dit voor Gisèle kon doen”, vertelt Melissa. “

Gisèle is tevreden met haar kunstwerk. “Ik heb het lang gewild en nu staat het eindelijk op mijn voordeur. Ik ben zeer tevreden en ook mijn kinderen vinden het mooi. Regelmatig stoppen mensen eens om te kijken of om een foto te nemen. Ondertussen komen hier ook mensen over de vloer die hier al 40 jaar komen voor mijn picon”, vertelt Gisèle. “Na al die jaren is het recept van mijn picon nog niet veranderd. Wat is een lekkere picon? Citroen, veel picon à l’orange en droge witte wijn. En geen ijsblokjes! Dat verzwakt de smaak van je picon.”

(Lees verder onder de foto.)

Cafébazin Gisèle (88) van Au Saint-Elois in Houtkerke. © LBR

Hommage

Melissa is parttime aan de slag als begeleidster in Trefpunt 4, een activiteiten- en ontmoetingscentrum in Ieper voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. In bijberoep gaat Melissa creatief aan de slag als kunstenares en lesgeefster in Diksmuide en Koekelare. “Het was niet eenvoudig om op glas te schilderen, maar na wat onderzoek van de materialen en info bij een goede vriendin/collega kunstenaar Mistral uit Brugge heb ik besloten om met de techniek airbrush aan de slag te gaan. Meestal werk ik met het penseel, maar voor deze opdracht schakelde ik over naar de airbrush. Het was een leuke uitdaging en ben tevreden met het resultaat. Het is een hommage aan een bekend dorpsgezicht geworden”, aldus Melissa. “Momenteel woon ik met mijn echtgenote Wilma en ons gezin in Poelkapelle, maar binnenkort trekken we richting Hollebeke naar een herenhuis dat we aan het verbouwen zijn. De bovenverdieping zal fungeren als polyvalente ruimte waar we creatief aan de slag kunnen gaan. Wilma met muziek en ik met kunst, ons eigen atelier en de ruimte om workshops te geven. Via Facebook kunnen mensen mij contacteren als ze interesse zouden hebben in mijn werk.

Info: www.facebook.com/profile.php?id=100070792586800