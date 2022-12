Gin van Kurt nu ook via eigen webshop ‘Bottles on Board’

Kurt Heddebauw (48) kun je op z’n minst een gin-kenner noemen. Hij proefde al honderden soorten gin en kan er met passie over praten tijdens zijn tastings. Hij beschikt ook over een mobiele bar waar hij de regio mee rondtrekt. Daarnaast importeert hij gins en andere spirits en verkoopt ze via zijn webshop ‘Bottles on Board – Kurt’s Boutique’.

Kurt Heddebauw woont met zijn vrouw en twee kindjes in de wijk Mariakerke. In 2015 startte hij in bijberoep ‘G&Teasing’, een mobiel project rond gin. Aan de hand van tastings en workshops brengt hij zijn producten aan de man/vrouw. Via zijn veel te vroeg overleden vader maakte hij kennis met gin. “Mijn pa was – als leerkracht Engels – verzot op alles wat met Engeland te maken had: droge humor, de BBC, English breakfast… en natuurlijk ook gin & tonic”, zegt Kurt. Stilaan is zijn bijberoep geëvolueerd naar een echte boetiek. Hij zit nog vol toekomstplannen en wil zijn gamma ook uitbreiden naar andere dranken zoals vodka, limoncello en pastis.

Ambachtelijk

Kurt maakt een eigen selectie van smaken die hem bevallen. Hij spiegelt zichzelf aan de ambachtelijke manier van werken van de onafhankelijke en kleinschalige distilleerderijen. “Ik haal mijn flessen niet alleen uit Engeland, maar nu ook uit Kroatië en Slovenië. Sinds de Brexit is het een stuk moeilijker geworden om te importeren vanuit Groot-Brittannië: het is niet alleen duurder geworden, maar er komt ook heel wat extra administratie bij kijken”, horen we bij Kurt.

Gin is een populaire droge sterke drank gemaakt van granen. Aan de graanalcohol worden botanicals toegevoegd zoals jeneverbes, engelwortel, kardemom, kaneel,… Kurt probeert zoveel mogelijk samen te werken met lokale partners. Zo was hij o.m. present op de gastrobar van het Filmfestival van Oostende. Daarnaast ontwikkelde hij samen met chocolatier Olivier Willems een heuse ’gin praline’ met Tarquin’s Gin afkomstig uit Cornwall in Engeland. Die is nog steeds verkrijgbaar. (CWO)

Wil je een lezing of tasting boeken, gebruik maken van de mobiele bar tijdens een feestje of bestellen in Kurt’s Boutique? Alle info op www.bottlesonboard.be.