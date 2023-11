Gilles Pauwels verkozen tot Viskok van het Jaar 2024

Gilles Pauwels van traiteurzaak Vis Ateljee in Pittem is maandag gekroond tot Viskok van het Jaar 2024. Dat heeft het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) maandag bekendgemaakt.

Pauwels creëerde volgens de jury het lekkerste en origineelste gerecht met schartong, de Vis van het Jaar 2023.

Met zijn ballotine van schartong met risotto van Limburgs gepofte boekweit, structuren van Oostendse dulse, beurre blanc van Speciale Belge de Poes, girolle en citroenverbena haalde hij het op de Horeca Expo in Gent van vier andere kandidaten: Yves Aerts van restaurant Amitié in Kinrooi, Arnout Desmedt van traiteurzaak A Cook in Keerbergen, Jonas Boel van Bar Coupe in Temse en Diego De Baets als privéchef voor Atelier D in Brugge.

Als winnaar kreeg Pauwels een cheque ter waarde van 750 euro. Het was de 34e editie van de horecawedstrijd, een initiatief van VLAM dat een ondergewaardeerde vissoort bekend wil maken bij het breed publiek en chef-koks.