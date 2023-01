Gilles Hubert (25) nu officieel nieuwe uitbater van De Geverfde Vogel:“Nog niet helemaal doorgedrongen”

Met de tiendaagse ‘Robeirs Final Farewell Tour’ nam Robbert Vandaele afscheid van De Geverfde Vogel. Van 22 tot 31 december passeerden 40 dj’s voor het grootste feestje dat De Veugel ooit heeft gezien. Sinds 1 januari wordt het café officieel uitgebaat door vaste medewerker Gilles Hubert (25), maar volledig loslaten doet Robbert nog niet. Voor Gilles begint een nieuw, maar vertrouwd hoofdstuk. “Ik heb altijd tegen iedereen gezegd dat je een succesverhaal niet moet veranderen dus ik ga met dezelfde formule verder zoals mijn voorgangers.”

De tiendaagse waarmee Robert afscheid nam van zijn café De Geverfde Vogel kan hij in twee woorden omschrijven: “pittig en tof”. Maar een echt afscheid is het voor Robbert nog niet, hij zal Gilles Hubert, de nieuwe uitbater, nog een drietal jaren achter de schermen bijstaan met alle nodige raad en daad en zal tijdens evenementen en soms in het weekend bijspringen.

“Voor mij voelde het eerste weekend van 2023 aan zoals een ander”, zegt Gilles. “Het is nog niet helemaal binnengedrongen dat De Geverfde Vogel nu officieel op mijn naam staat. Ik was ervoor al een aanspreekpunt voor andere medewerkers omdat ik hier heel vaak ben, dus de groepsdynamiek zal niet veel veranderen en dat ben ik van plan zo te houden. Het zal pas echt doordringen naarmate ik met nieuwe praktische zaken wordt geconfronteerd.”

Succesverhaal

Gilles is niet van plan om veel aan het café te veranderen. “Ik heb altijd tegen iedereen gezegd dat je een succesverhaal niet moet veranderen dus ik ga met dezelfde formule verder zoals mijn voorgangers, maar zal er wel mijn eigen draai aan geven. Dat zal je dan vooral voelen tijdens themaweekends, bij de inkleding of in de programmatie van dj’s.”

De vaste klanten, vrienden en ouders zijn alvast trots op Gilles en wensen hem veel succes. “Mijn ouders hebben altijd achter het verhaal gestaan op voorwaarde dat ik er echt voor zou gaan en bereid ben het nodige werk te doen. De horeca blijft natuurlijk een risico, maar met een gevestigde waarde als De Geverfde Vogel zie ik het goed komen. Nu gewoon hopen dat iets zoals corona niet meer opnieuw gebeurt.”

Dat Gilles in tegenstelling tot zijn leeftijdsgenoten ’s avonds en in het weekend moet werken, vindt hij niet erg. “Ik heb daar nooit problemen mee gehad. Als ik hier ben verdien ik liever geld dan het te verdoen aan de andere kant van de toog (lacht). Uiteindelijk sta je in dezelfde omgeving, heb je plezier én geen kater de volgende dag.” Gilles is van plan om net zoals zijn voorgangers een tiental jaar het café uit te baten. “Ik wil vooral mijn directe omgeving en horecacollega’s nog eens bedanken voor hun steun en hulp. Zonder hen zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben en zou ik dit niet kunnen doen”, besluit Gilles.