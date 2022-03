Gilles ‘Chicon’ Demeulenaere neemt Sherry’s Pub in Roeselare over

Gilles ‘Chicon’ Demeulenaere opent op 15 april de deuren van café Sherry’s Pub langs de Westlaan in Roeselare. Daar namen Johan Debrauwer en Sylvie Maugé pas afgelopen weekend afscheid om een nieuw café te starten op de wijk De Ruiter. Velen kennen Gilles als de barman van jeugdcafé De Vagant. “Ik heb daar heel veel geleerd, maar nu is het tijd om mijn eigen droom te verwezenlijken.”

Wie wel eens in café De Vagant op de Botermarkt komt, kent Gilles Demeulenaere (29). De jongste elf jaar werkte hij er vooral ’s avonds en ’s nachts. “Als jonge gast kwam ik er vaak over de vloer. Toen ik stopte met mijn studies kreeg ik de kans om er aan de slag te gaan en in de voetsporen te treden van mijn grootmoeder en overgrootmoeder. Zij baatten respectievelijk de cafetaria van de sporthal in Gits en café ’t Dorp in Beveren uit.” Gilles, die bij klanten ook bekend is als ‘Chicon’, voelde zich meteen helemaal thuis in De Vagant. Hij bouwde er een goede band op met de klanten en de studentenverenigingen die er over de vloer komen. “Ik beleefde er fantastische tijden en ik heb er heel veel geleerd van zaakvoerder Martin.”

Moeilijke keuze

Maar vroeg of laat wilde Gilles een eigen café. “Ik had Johan en Sylvie al laten weten dat ze me zeker mochten opbellen als ze de Sherry’s Pub verlaten. Dat hebben ze ook gedaan.”Het koppel maakte inmiddels bekend dat ze volgende maand een nieuw café openen op wijk De Ruiter. “Toen ze me belden dat ze de Sherry’s Pub zouden verlaten, heb ik lang nagedacht. Mijn hart ligt in De Vagant en na elf jaar was het moeilijk om de beslissing te nemen om daar weg te gaan. Maar het is tijd om mijn droom waar te maken en voor iets nieuws te kiezen.” Gilles opent op 15 april de deuren van Sherry’s Pub, de naam blijft behouden. “Een gezellig stamcafé voor jong en oud. Veel zullen we niet veranderen. Het café is nog steeds proper. We mikken op de studenten die in de buurt les volgen en hopen natuurlijk ook veel oude bekenden over de vloer te krijgen.”

Vriendin leren kennen in De Vagant

Gilles krijgt in het café ook de steun van zijn vriendin Selina Van Houcke. “We leerden elkaar kennen in De Vagant en hebben er ook samen gewerkt. Ik werk nu als zorgkundige in AZ Delta, maar natuurlijk wil ik graag helpen om Gilles zijn droom te verwezenlijken.” Café Sherry’s Pub zal aanvankelijk elke dag open zijn vanaf 11 uur. Na een maand bekijkt Gilles welke dag de sluitingsdag wordt. “In De Vagant was het vaak tot 6 uur ’s ochtends. In de weekends zal het hier ook wel vaak laat worden, maar wellicht zullen we toch niet meer zo lang open zijn.”